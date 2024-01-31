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Росіяни заявляють про збитий український БпЛА над Псковською областю

Ольга Глущенко Середа, 31 січня 2024, 06:56
Росіяни заявляють про збитий український БпЛА над Псковською областю
БпЛА, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО УКРОБОРОНПРОМУ

Міноборони Росії заявило, що вночі 31 січня над Псковською областю було збито український безпілотний літальний апарат.

Джерело: МО РФ

Дослівно: "Черговими засобами ППО (МО РФ – ред.) знищено український безпілотний літальний апарат над територією Псковської області".

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Передісторія: 

  • 31 серпня в Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили знищення чотирьох російських військово-транспортних літаків Іл-76 під час нічної атаки безпілотників на Псков.
  • Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що атака безпілотників на російські військово-транспортні літаки Іл-76 у Пскові вночі 30 серпня була здійснена з території Росії.
  • Буданов не уточнив, хто здійснив атаку, співробітники ГУР чи партизани. Він також відмовився сказати, які саме безпілотники були використані та не назвав їхню кількість. Джерело УП, в свою чергу, підтвердило, що за цією атакою дронів на Псков стоїть ГУР та інші складові Сил оборони.
  • Згодом УП отримала відео ураження Іл-76 на аеродромі у Пскові.

Теми: Росіябезпілотникивійна
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