Росіяни заявляють про збитий український БпЛА над Псковською областю
Середа, 31 січня 2024, 06:56
Міноборони Росії заявило, що вночі 31 січня над Псковською областю було збито український безпілотний літальний апарат.
Джерело: МО РФ
Дослівно: "Черговими засобами ППО (МО РФ – ред.) знищено український безпілотний літальний апарат над територією Псковської області".
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Передісторія:
- 31 серпня в Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили знищення чотирьох російських військово-транспортних літаків Іл-76 під час нічної атаки безпілотників на Псков.
- Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що атака безпілотників на російські військово-транспортні літаки Іл-76 у Пскові вночі 30 серпня була здійснена з території Росії.
- Буданов не уточнив, хто здійснив атаку, співробітники ГУР чи партизани. Він також відмовився сказати, які саме безпілотники були використані та не назвав їхню кількість. Джерело УП, в свою чергу, підтвердило, що за цією атакою дронів на Псков стоїть ГУР та інші складові Сил оборони.
- Згодом УП отримала відео ураження Іл-76 на аеродромі у Пскові.