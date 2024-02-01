Росіяни вдарили по Харкову дронами, була пожежа на підприємстві

У ніч на 1 лютого російські війська вдарили по Харкову безпілотниками, пошкоджено будівлі цивільного підприємства, сталася пожежа, але люди не постраждали.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, Харківська обласна прокуратура

Деталі: Пізно ввечері 31 січня ворог знову обстріляв Харків. Внаслідок атаки було влучання в об‘єкт цивільної інфраструктури Основ’янського району міста.

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У Харкові дрони атакували цивільне підприємство Харківська обласна прокуратура

Слідчі оглянули місця ворожих влучань і задокументували влучання трьох БПЛА на території Основʼянського району.

БПЛА "Герань", збитий у Харкові Харківська обласна прокуратура

Пошкоджено будівлі та приміщення цивільного підприємства, сталась пожежа. Без постраждалих.

Ще частина ворожих безпілотників "не досягла цілей" завдяки силам ППО, повідомив голова ОВА.

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Раніше у середу ввечері армія РФ вдарила керованими авіабомбами по цивільній лікарні у селі Великий Бурлук Харківської області, там постраждали 4 людини.