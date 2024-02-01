Росіяни вдарили по Харкову дронами, була пожежа на підприємстві
У ніч на 1 лютого російські війська вдарили по Харкову безпілотниками, пошкоджено будівлі цивільного підприємства, сталася пожежа, але люди не постраждали.
Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, Харківська обласна прокуратура
Деталі: Пізно ввечері 31 січня ворог знову обстріляв Харків. Внаслідок атаки було влучання в об‘єкт цивільної інфраструктури Основ’янського району міста.
Слідчі оглянули місця ворожих влучань і задокументували влучання трьох БПЛА на території Основʼянського району.
Пошкоджено будівлі та приміщення цивільного підприємства, сталась пожежа. Без постраждалих.
Ще частина ворожих безпілотників "не досягла цілей" завдяки силам ППО, повідомив голова ОВА.
Раніше у середу ввечері армія РФ вдарила керованими авіабомбами по цивільній лікарні у селі Великий Бурлук Харківської області, там постраждали 4 людини.