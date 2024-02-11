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Новим президентом Фінляндії стане Александр Стубб

Катерина ТищенкоНеділя, 11 лютого 2024, 22:31
Новим президентом Фінляндії стане Александр Стубб
Александр Стубб 11 лютого 2024 року, фото Bloomberg via Getty Images

У другому турі виборів президента Фінляндії перемагає експрем’єр країни Александр Стубб із 51,6% голосів.

Джерело: Yle за результатами підрахунку 100% бюлетенів

Деталі: Колишній глава МЗС Пекка Хаавісто набрав 48,4% голосів.

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Різниця між кандидатами склала менше 99 тисяч голосів. Така різниця стала найменшою за всю історію другого туру прямих президентських виборів.

Явка виборців у другому турі склала 70,7%. У першому турі явка становила 75%.

Інавгурація президента Фінляндії відбудеться 1 березня.

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Що передувало: У першому турі розрив між Стуббом і Хаавісто склав менше двох відсоткових пунктів. 

Детальніше про кандидатів читайте у статті  "Вибори без шансів для Росії".

Теми: Фінляндіявибори
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