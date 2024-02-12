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У світі знизилося сприйняття Росії як загрози через війну в Україні – опитування

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 12 лютого 2024, 14:49
У світі знизилося сприйняття Росії як загрози через війну в Україні – опитування
Фото: Getty Images

Опитування, проведене перед Мюнхенською конференцією з безпеки, засвідчило нижче сприйняття війни Росії проти України як великої загрози для світу, порівняно з кінцем 2022 року "просіли" майже усі індикатори, пов’язані з війною Росії проти України.

Джерело: доповідь з результатами опитування Munich Security Index, передає "Європейська правда"

Деталі: В опитуванні збирають думки респондентів у 12 країнах щодо 32 різних ризиків, щоб відстежувати зміну тенденції з часом.

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Це репрезентативні вибірки по 1000 осіб з країн "Групи семи" та БРІКС, за винятком Росії, за окремими питаннями опитування проводиться також в Україні. Збір даних відбувався наприкінці жовтня – на початку листопада із залученням авторитетних соціологічних компаній у даних країнах. Можлива похибка складає 3,1 відсоткового пункту.

У торішньому опитуванні Росія залишалася найвищим ризиком у п’яти країнах G7, тепер це – лише Велика Британія і Японія. У німців стурбованість російською загрозою тепер на 7-му місці, у французів – на 6-му, в Італії – на 12-му. 

Загалом у країнах G7 російська загроза у 2022 році сприймалася як найбільша проблема, а в опитуванні кінця 2023 року опинилась на 4-му місці. 

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Помітно зросла стурбованість щодо можливої масової міграції внаслідок збройних конфліктів або змін клімату, а також щодо радикального ісламістського тероризму, особливо у Європі та Північній Америці. 

Так, у Німеччині і Франції побоювання щодо міграції і тероризму тепер на першому місці, в Італії вони – наступні у списку після "кліматичних" загроз. 

Серед країн G7 також помітно зросли занепокоєння щодо загрози з боку Ірану.  

У США найбільшою загрозою вбачають кібератаки, на другому місці – політична поляризація у суспільстві, на третьому – загроза Китаю. 

Індикатори, пов’язані з довкіллям та зміною клімату, майже у всіх країнах входять у першу трійку загроз.

У країнах БРІКС, на відміну від Заходу, сприйняття Росії та Ірану не змінилося, а сприйняття Китаю покращилося. 

Нагадаємо:

  • На цьогорічну Мюнхенську безпекову конференцію не запросили представників уряду Росії та Ірану, як і крайніх правих та крайніх лівих у Німеччині.
  • За інформацією ЗМІ, президент України Володимир Зеленський може бути фізично присутній на Мюнхенській безпековій конференції. 

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Теми: Росіяопитуваннявійна
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