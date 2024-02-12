Федоров анонсує тисячі дальнобійних дронів, каже: вже здатні досягати Москви і Пітера

Україна у 2024 році виготовить тисячі безпілотників дальнього радіусу дії, здатних завдавати глибокі удари по Росії, і вже має до 10 компаній, які виробляють безпілотники, здатні досягати Москви і Санкт-Петербурга.

Джерело: віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв'ю "Reuters"

Пряма мова: "Зростає категорія безпілотників-камікадзе дальнього радіусу дії – 300, 500, 700 і 1000 кілометрів. Два роки тому цієї категорії не існувало... взагалі".

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Деталі: За словами міністра, нещодавня серія ударів по нафтових об'єктах Росії відображає прогрес уряду України в швидкому дерегулюванні ринку безпілотників і збільшенні його фінансування, причому держава виступає в ролі венчурного інвестора.

Федоров зазначив, що в рамках ініціативи BRAVE1, започаткованої урядом минулого року, військово-технічним стартапам було виділено близько 2,5 мільйонів доларів США у вигляді грантів, і ця сума має бути збільшена приблизно в 10 разів у 2024 році.

"Ми будемо боротися за те, щоб збільшити фінансування ще більше", – додав він.

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На відміну від Росії, де у виробництві безпілотників домінує держава, переважна більшість виробників в Україні є приватними. За словами Федорова, лише одна з 10 компаній, чиї безпілотники можуть літати в регіони навколо Москви або Санкт-Петербурга, є державною.

За словами Федорова, у 2023 році обсяги виробництва та поставок українських безпілотників зросли більш ніж у 120 разів, що є частиною більш широких зусиль, спрямованих на розробку та виробництво безпілотників у воєнний час, щоб скоротити розрив з ударними можливостями Росії.

Федоров сказав, що згоден з оцінкою голови української військової розвідки Кирила Буданова про те, що Київ досяг "певного роду паритету" з Москвою у виробництві безпілотників дальнього радіусу дії.

У ситуації браку артилерійських снарядів влада України робить ставку на дрони.

Пряма мова: "Нам потрібно діяти в антибюрократичний спосіб. У цьому суть прориву у війні технологій. Ми і надалі будемо робити на це ставку, працювати в цьому напрямку. Тому що технології дійсно можуть нас врятувати".

Деталі: Федоров сказав, що минулого року було законтрактовано понад 300 000 безпілотників різних типів і понад 100 000 було відправлено на фронт. Ці цифри не включають волонтерські поставки, які зробили "значний внесок", додав він.

"Ми зняли податки на комплектуючі до БПЛА, спростили процедуру укладання контрактів, а також процедуру утилізації. Іншими словами, ми взяли всі перешкоди, з якими стикалися компанії приватного сектору, і вирішили їх за шість місяців, ухваливши всі необхідні закони та постанови", – сказав Федоров.

Президент Володимир Зеленський поставив перед Україною мету цього року виготовити 1 мільйон дронів з видом від першої особи (FPV), які дешеві у виробництві і якими у величезних кількостях озброюються обидві сторони на фронті.

Українська безпілотна промисловість значною мірою покладається на компоненти з інших країн, у тому числі з Китаю. За словами Федорова, є спроби локалізувати виробництво компонентів.

"Тому я думаю, що якщо ми продовжимо цю тенденцію, то до кінця цього року у нас буде багато компаній, які вже виробляють понад 50% своїх компонентів локально", – сказав міністр.

За його словами, нещодавній сплеск виробництва спричинив таке навантаження на логістику, що довелося швидко вносити зміни, щоб запобігти тривалим затримкам у поставках.

"Лише в грудні доставка дронів була в 50 разів вищою, ніж за весь 2022 рік. Уявіть собі, система не була до цього готова, і я думаю, що логістика не усвідомлювала, що такі обсяги можливі", – сказав Федоров.

Приватний сектор також стримувала державна монополія на виробництво боєприпасів для безпілотників. Три місяці тому Україна прийняла постанову, яка скасувала цю державну монополію, а пізніше зупинила окрему монополію на виробництво артилерійських снарядів і ракет, сказав він.

"За останні три місяці понад 20 підприємств вже пройшли тестування і можуть передавати боєприпаси державі", – заявив міністр.

Нагадаємо: З 2022 року Росія використовує проти України тисячі іранських безпілотників "Шахед". Україна почала відповідати тим же, виробляючи власні дрони.