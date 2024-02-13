Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський призначив заступника Залужного своїм уповноваженим з безпекових гарантій

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 13 лютого 2024, 21:02
Зеленський призначив заступника Залужного своїм уповноваженим з безпекових гарантій
Євген Мойсюк. Фото Міноборони

Президент України Володимир Зеленський ввів посаду спеціального уповноваженого з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України в структуру Офісу президента і призначив на цю посаду Євгена Мойсюка. 

Джерело: укази на сайті президента, пише "Європейська правда"

Деталі: Згідно з указами, у структурі Офісу президента з'явилася посада спеціального уповноваженого президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України.

Реклама:

Призначений на цю посаду генерал-лейтенант Збройних сил України Євген Мойсюк, який до цього обіймав пост заступника колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного і позбувся посади у зв’язку з перезавантаженням військового керівництва, яке ініціював Володимир Зеленський.

З 2019 по 2021 рік Мойсюк був командувачем Десантно-штурмових військ, а до того – заступником командувача ДШВ.

Нагадаємо, у Пентагоні, коментуючи зміни у військовому керівництві України, підтвердили готовність Штатів співпрацювати з новим головнокомандувачем українських Збройних Сил.

ВІДЕО ДНЯ

У Європейській комісії заявили, що підтримка Європейським Союзом України залишиться незмінною після відставки головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Дивіться відеорозбір "ЄП" про відповідь Заходу на зміну командування ЗСУ.

Теми: Зеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача

У Києві заборонили стягувати плату за паркування – рішення суду

Заборона імпорту з Росії знизила б напругу європейських виробників – посол

У Зеленського анонсували на неділю "чесну розмову про майбутнє"

Мажоритарник зі "Слуги народу" складає повноваження нардепа

ЗМІ дізналися подробиці вбивства російського пілота, який пішов на співпрацю з Україною  

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Зеленський
Зеленського просять не мобілізовувати аспірантів-контрактників – петиція
Зеленський та Кулеба подякували Сенату США за схвалення проєкту з допомогою для України
Що відомо про Сирського та його команду? Подкаст "Кляті питання"
Останні новини
01:04
Столтенберг: Україна матиме право завдавати ударів з F-16 по "російських військових цілях за межами України"
00:20
відеоDeepState: На Херсонщині під удар потрапило скупчення окупантів
23:59
В Україні запустили пілотні мовні курси для військових
23:52
Новини економіки 21 лютого: створення додатку для військових, конфіскація активів РФ не суперечить міжнародному праву
23:45
Канада вивчає можливу передачу Україні списаних ракет "повітря-земля"
23:33
На кордоні з Угорщиною відкрили новий митний термінал
23:26
Sky News повідомляє, що Росія продовжує отримувати товари з Британії попри санкції
23:20
Мовний омбудсмен розширив список імен діячів, які можна використовувати при перейменуваннях
23:05
Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача
22:58
оновленоУ низці областей була повітряна тривога через БпЛА: на Полтавщині пролунали вибухи
Усі новини...
Реклама: