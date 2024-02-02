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У результаті атаки дронів пошкоджена підстанція "Укренерго": Кривий Ріг без світла, гірники під землею

Ірина БалачукП'ятниця, 2 лютого 2024, 07:16
У результаті атаки дронів пошкоджена підстанція Укренерго: Кривий Ріг без світла, гірники під землею
Фото ілюстративне з pixabay.com

Одна з підстанцій НЕК "Укренерго" зазнала пошкодження у результаті нічної атаки російськими безпілотниками, у Кривому Розі без світла побутові та промислові споживачі, через знеструмлення двох шахт під землею залишилися понад 100 робітників.

Джерело: НЕК "Укренерго", голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Дослівно "Укренерго": "​​В ніч на 2 лютого Росія здійснила новий масований дроновий удар по південним та центральним областям України. На жаль, є пошкодження на одній з підстанцій НЕК "Укренерго". У місті Кривий Ріг знеструмлені побутові та промислові споживачі".

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Деталі: Повідомляється, що фахівці "Укренерго" та ДСНС оглядають обладнання.

Відразу після цього розпочнуться аварійно-відновлювальні роботи.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак додав, що у результаті влучання "Шахеда" сталося знеструмлення двох шахт − під землею залишилися понад 100 робітників.

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За словами голови ОВА, станом на 7:30 частину з них вже підняли на поверхню.

Лисак повідомив, що у Криворізькому районі знеструмлені понад 40 тисяч абонентів.

Три "Шахеди" над районом вдалося збили оборонцям з ПвК "Схід".

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Теми: енергетикаКривий Рігелектроенергія
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