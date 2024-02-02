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Один із лідерів "Шахтаря" продовжив контракт із клубом: найбільша сума відступних в історії України

Валентина РоманенкоП'ятниця, 2 лютого 2024, 10:14
Один із лідерів Шахтаря продовжив контракт із клубом: найбільша сума відступних в історії України
фото ФК "Шахтар"

21-річний півзахисник Георгій Судаков продовжив контракт з "Шахтарем" із найбільшою сумою відступних в історії України.

Джерело: офіційний сайт донецького клубу, "Суспільне. Спорт"

Деталі: Нова угода розрахована до 31 грудня 2028 року. За даними журналіста Фабріціо Романо, сума відступних у контракті Судакова складає більше 100 мільйонів євро. Це найбільша клаусула в історії українського футболу, зазначає "Суспільне. Спорт".

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Судаков став постійним гравцем основного складу "Шахтаря" у сезоні 2022/23, впродовж якого сумарно зіграв 39 матчів, забив п'ять голів і віддав 11 гольових передач. У квітні 2023 року Георгій підписав з донеччанами новий контракт до червня 2028-го.

У нинішньому сезоні півзахисник "гірників" зіграв 18 матчів (15 у старті) та відзначився трьома голами й однією результативною передачею. Окрім цього Судаков провів п'ять поєдинків за збірну України у відборі на Євро-2024.

Що передувало: В грудні 2023 року італійський "Наполі" пропонував "Шахтарю" приблизно 40 мільйонів євро за трансфер Судакова, але "гірники" відхилили цю пропозицію. 

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Теми: футбол
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