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Чубаров про рішення суду ООН: Росія сприйме це як індульгенцію 

Олена РощінаП'ятниця, 2 лютого 2024, 12:00
Чубаров про рішення суду ООН: Росія сприйме це як індульгенцію 
Рефат Чубаров, фото "Радіо Свобода"

У Меджлісі кримськотатарського народу розчаровані рішенням Міжнародного суду ООН за позовами України і вважають, що Росія після цього посилить репресії проти кримських татар в окупованому Криму, аби витіснити корінний народ із півострова. 

Джерело: голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в ефірі телемарафону "Єдині новини" 2 лютого

Пряма мова: "Рішення суду по двох позовах України за двома міжнародними конвенціями в цілому викликає розчарування. Ми не отримали чітких вказань того, що порушення здійснюються Росією… 

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Всі факти, наведені українською державою щодо порушення прав кримськотатарського народу, – в тому числі, через заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу, – щодо порушення прав етнічних українців у Криму суд визнає, але суд тлумачить, що ці порушення пов’язані з політичною діяльністю тих же кримських татар, але не викликані їхньою етнічною ознакою.

Суд сказав, що всі репресії в Криму щодо кримських татар і щодо етнічних українців викликані політичними обставинами і визнав Росію порушником Міжнародної конвенції з ліквідації всіх форм расової дискримінації лише в частині знищення шкіл з українською мовою навчання – їх дійсно в Криму жодної немає.

До чого це призведе? Росія сприйме це як індульгенцію для посилення репресій, переслідувань кримських татар, усього кримськотатарського народу. Вони будуть ще сильніше вичавлювати корінний народ із півострова".

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Деталі: Чубаров зазначив, що російські дипломати вже активізувалися: заступниця постійного представника Росії при ООН Марія Заболоцька 1 лютого вже вимагала вибачень України перед міжнародною спільнотою за "наклеп" на Росію. 

Голова Меджлісу прогнозує, що росіяни спробують використати рішення суду ООН на інших міжнародних майданчиках.

Він вважає, що цим рішенням вони спробують оскаржити попередні резолюції Генеральної асамблеї ООН.

Чубаров вважає, що в нинішніх умовах найкращим "судом" для росіян є Збройні сили України.

Передісторія:

  • 31 січня Міжнародний суд ООН у Гаазі відкинув більшість претензій України до Росії в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Україна подавала цей позов 7 років тому, 16 січня 2017 року. 
  • Зокрема, суд ООН визнав недоведеним порушення Росією міжнародного права при забороні діяльності Меджлісу. Водночас, суд визнав, що РФ порушила зобов’язання щодо недискримінації української меншини у сфері освіти.

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Теми: кримські татариЧубаровРосіяООН
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