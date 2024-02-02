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У ЗСУ спростували інформацію росіян про захоплення Табаївки на Харківщині

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 2 лютого 2024, 15:30
У ЗСУ спростували інформацію росіян про захоплення Табаївки на Харківщині
Табаївка, скрін з мапи deepstate

Село Табаївка в Харківській області не перебуває під повним контролем окупантів, там тривають бої.

Джерело: начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Ілля Євлаш в ефірі національного телемарафону новин

Пряма мова: "Лінія (в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" - ред.) залишається дуже динамічною. Противник продовжує наступальні дії, зокрема, неподалік населеного пункту Куп'янськ, а також біля Табаївки: за неї точаться важкі бої. Наразі село не перебуває під контролем окупантів, там ведуться зараз артилерійські дуелі".

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Деталі: За його словами, українським захисникам на за лимано-куп'янському минулу добу вдалося ліквідували понад 228 окупантів і 75 зразків озброєння, зокрема танки та бойові машини піхоти, комплекси відеоспостереження, різного типу польові засоби РЕБ.

Що передувало

  • 29 січня начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо також спростовував інформацію про захоплення Табаївки: "Противник заявляє, що захопив Табаївку. Це не відповідає дійсності. Неподалік цього населеного пункту відбувалися бої".

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Теми: Харківська областьвійнаЗбройні сили
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