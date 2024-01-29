Росіяни наступають на Куп'янськ, але важливих тактичних успіхів не мають – Фітьо

Російські військові не мають важливих тактичних успіхів на Куп’янському напрямку.

Джерело: начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "В смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця" лінія фронту активна. Ворог намагається наступати на усіх напрямках: Куп’янський, Лиманський, Бахмутський напрямки.

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На Куп’янсько-Лиманському напрямку відбито 10 ворожих атак за добу. Синьківка, Табаївка, Терни, Ямполівка – населені пункти, де відбувалися бойові дії.

Противник заявляє, що захопив Табаївку. Це не відповідає дійсності. Неподалік цього населеного пункту відбувалися бої.

Бачимо, що противник намагається активно наступати: активно використовує техніку, дрони-камікадзе, велика кількість артилерійських та мінометних обстрілів.

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..Наші захисники знаходяться в активній обороні, за кращої нагоди переходять до атакувальних дій і покращують своє тактичне становище. Тому якихось важливих успіхів у ворога на напрямку ОСУВ "Хортиця" немає.

…З 5 жовтня 2023 року ворог активно наступає на всіх напрямках ОСУВ "Хортиця", на Куп'янському напрямку теж. Напрямок зрозумілий: захопити Куп'янськ, це Куп'янськ-Вузловий – важливий логістичний центр, залізничний, через який під час попередньої окупації здійснювалося логістичне забезпечення окупаційних військ і зброєю, і провіантом.

За цей час ми бачимо, що противник лише зміг подекуди покращити своє тактичне становище і тепер у своїм ЗМІ подає це як взяття Берліну. В них там масова ейфорія.

Хоча ми бачимо, що ті втрати, яких зазнав ворог – це не співрозмірне співвідношення. Вони знищують свою армію, кидаючи бездумно в атаки.

…Зараз вони активізували використання саме техніки. Активно використовують танки, БМП. По кількості втрат ми бачимо, що їм не сильно допомагає. Тому якихось важливих тактичних успіхів вони не мають".

Деталі: Фітьо додав, що лише за січень 2024 року в зоні ОСУВ "Хортиця" противник втратив убитими та пораненими 10 тис. 530 військовослужбовців.