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Проросійського блогера Подоляку заочно засудили до 15 років тюрми

Олександр ШумілінП'ятниця, 2 лютого 2024, 17:02
Проросійського блогера Подоляку заочно засудили до 15 років тюрми
Фото: СБУ

За матеріалами СБУ до 15 років тюрми заочно засудили проросійського блогера Юрія Подоляку, який наводив ракети окупантів на Миколаїв.

Джерело: повідомлення СБУ

Дослівно: "Завдяки доказовій базі Служби безпеки до 15 років тюремного ув’язнення заочно засуджено проросійського блогера Юрія Подоляку. Зловмисник переховується в росії та називає себе "головним спікером" у війні проти України.

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З початку повномасштабного вторгнення РФ він регулярно виконує завдання російських спецслужб щодо проведення інформдиверсій…

Для наведення російської зброї зловмисник формував власні мережі інформаторів на території південного регіону".

Деталі: Подоляка веде ютуб-канал із загальною аудиторією понад 3 млн підписників. Також, як вказує СБУ, під його "авторством" діє прокремлівський Телеграм-канал, а також сторінки "ВКонтакте" та в популярних месенджерах.

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"На цих інтернет-ресурсах Подоляка виправдовує захоплення української території та знищення цивільної інфраструктури нашої держави", - підкреслює СБУ.

Серед ворожих коригувальників був ексочільник Миколаївської окружної прокуратури, який наразі відбуває довічне ув’язнення за держзраду.

Подоляка є уродженцем міста Суми, але у 2014 році він виїхав до Росії.

Його визнали винним за п’ятьма статтями Кримінального кодексу, серед яких державна зрада і пропаганда війни.

Передісторія:

  • У вересні 2023 року Служба безпеки України повідомила, що викрила нові злочини Подоляки, який переховується від правосуддя на території Росії: він здобував інформацію для коригування ракетних ударів агресора по Миколаєву.

Теми: СБУвійнасудінтернет
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