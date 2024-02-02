Проросійського блогера Подоляку заочно засудили до 15 років тюрми

За матеріалами СБУ до 15 років тюрми заочно засудили проросійського блогера Юрія Подоляку, який наводив ракети окупантів на Миколаїв.

Джерело: повідомлення СБУ

Дослівно: "Завдяки доказовій базі Служби безпеки до 15 років тюремного ув’язнення заочно засуджено проросійського блогера Юрія Подоляку. Зловмисник переховується в росії та називає себе "головним спікером" у війні проти України.

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З початку повномасштабного вторгнення РФ він регулярно виконує завдання російських спецслужб щодо проведення інформдиверсій…

Для наведення російської зброї зловмисник формував власні мережі інформаторів на території південного регіону".

Деталі: Подоляка веде ютуб-канал із загальною аудиторією понад 3 млн підписників. Також, як вказує СБУ, під його "авторством" діє прокремлівський Телеграм-канал, а також сторінки "ВКонтакте" та в популярних месенджерах.

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"На цих інтернет-ресурсах Подоляка виправдовує захоплення української території та знищення цивільної інфраструктури нашої держави", - підкреслює СБУ.

Серед ворожих коригувальників був ексочільник Миколаївської окружної прокуратури, який наразі відбуває довічне ув’язнення за держзраду.

Подоляка є уродженцем міста Суми, але у 2014 році він виїхав до Росії.

Його визнали винним за п’ятьма статтями Кримінального кодексу, серед яких державна зрада і пропаганда війни.

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