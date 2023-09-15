Український блогер із Росії передавав спецслужбам РФ дані для ракетних ударів по Миколаєву

Служба безпеки України викрила нові злочини блогера-мільйонника Юрія Подоляки, який переховується від правосуддя на території Росії: він здобував інформацію для коригування ракетних ударів агресора по Миколаєву.

Джерело: Служба безпеки України, Миколаївська обласна прокуратура

Деталі: Навесні співробітники СБУ задокументували його участь у проведенні інформаційно-психологічних операцій проти України на замовлення російських спецслужб.

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Тепер встановлено факти причетності Подоляки до коригування ракетних ударів агресора по Миколаєву на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Прокуратура зазначає, що 48-річний мешканець Сумської області, якого тепер підозрюють у державній зраді, з 2014 року перебуває на території РФ.

Для наведення ворожої зброї на місто Миколаїв фігурант отримував розвіддані від свого інформатора – ексочільника Миколаївської окружної прокуратури, який наразі відбуває довічне ув’язнення за держзраду.

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Одержані від колишнього посадовця відомості Подоляка переправляв своїм "кураторам" з російських спецслужб.

Найбільше окупантів цікавили локації Сил оборони та наслідки ворожих "прильотів" на території міста.

Також прокурор-зрадник "зливав" росіянам інформацію про добові паролі на українських блокпостах, дані про російських військовополонених, місця їх утримання та дані про загиблих військовослужбовців, а також відомості про військовополонених ЗС РФ імісця їх утримання, дані про загиблих військовослужбовців ЗСУ, а також результати та наслідки обстрілів військових та цивільних об’єктів на території Миколаєва та Миколаївської області.

За даними слідства, комунікація між Подолякою та його інформатором відбувалась через Телеграм-канал у вигляді текстових повідомлень.

Блогер зливав спецслужбам РФ інформацію про обстановку в Миколаєві Миколаївська обласна прокуратура

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили блогеру про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Спеціальне досудове розслідування здійснюється слідчими Управління СБУ в Миколаївській області.