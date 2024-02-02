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В Євросоюзі вперше у світі погодили обов’язкове регулювання штучного інтелекту

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 2 лютого 2024, 17:54
В Євросоюзі вперше у світі погодили обов’язкове регулювання штучного інтелекту
Фото: Getty Images

Заступники постійних представників держав-членів Європейського Союзу в Брюсселі 2 лютого досягли угоди щодо Акту про штучний інтелект, який стане першим механізмом обов’язкового регулювання цієї сфери у світі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: Майбутній Акт про штучний інтелект, згідно з погодженим проєктом, заборонить або обмежить застосування цієї технології в деяких сферах, а також зобов’яже розробників дотримуватись стандартів прозорості та стрес-тестування.

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Євросоюз є першим, хто погодив запровадження обов'язкових правил для технологій штучного інтелекту. Рішення заступників послів держав-членів ЄС передує попередній згоді трьох ключових євроінституцій, про яку оголосили у грудні.

Як зазначає Politico, подальше погодження Акта про штучний інтелект постало перед опором найбільших економік ЄС – Німеччини та Франції, які побоювались через падіння конкурентоспроможності своїх компаній, та Австрії, яка висловлювала заперечення щодо положень про захист даних.

Зрештою, за даними Politico, опір трьох країн вдалось подолати запевненнями, що Єврокомісія зробить офіційні заяви щодо питань, які тих непокоять – позаяк саме вона відповідатиме за втілення Акта про штучний інтелект.

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Акт все ще потребує офіційного схвалення Європейського парламенту, де досі тривають дискусії про його найбільш неоднозначні положення – зокрема про технологію розпізнавання облич. Поза тим, після погодження на рівні комітетів голосування у Європарламенті може відбутись у квітні.

Минулого місяця Єврокомісія оголосила про пакет заходів з розвитку штучного інтелекту та створила профільне Управління ЄС, яке відповідатиме за імплементацію Акта.

Теми: технологіїЄвропа
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