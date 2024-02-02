Зеленський: В Україну прибули ще дві системи протиповітряної оборони

Президент України Володимир Зеленський у зверненні 2 лютого повідомив, що в Україну прибули ще дві системи протиповітряної оборони, які "збивають усе".

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "І головна новина на сьогодні – новина, яку ми всі давно очікували, заради якої ми на різних рівнях місяцями працювали. Результат – в Україну прибули ще дві системи протиповітряної оборони. Всі подробиці, звичайно, не варто говорити публічно. Але системи – які збивають усе. Будемо захищати регіони. Поки систем ще недостатньо для повного захисту України, але працюємо заради цього щодня".

Реклама:

Деталі: Також Зеленський повідомив, що Україна поступово готує міжнародну роботу наступних тижнів.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

Зеленський 2 лютого провів засідання Ставки, де обговорили українське виробництво дронів, снарядів, ситуацію на фронті, енергетику та будівництво фортифікаційних споруд.