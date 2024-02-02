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Washington Post пише, що Україна повідомила США про майбутнє звільнення Залужного

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 2 лютого 2024, 22:28
Washington Post пише, що Україна повідомила США про майбутнє звільнення Залужного
Фото: Офіс президента України

Американське видання The Washington Post 2 лютого з посиланням на двох поінформованих співрозмовників написало, що уряд України поінформував Білий дім про рішення Володимира Зеленського звільнити головнокомандувача Збройних Сил генерала Валерія Залужного.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Washington Post

Деталі: Як пише WP, посадовці Білого дому не підтримали рішення про звільнення Валерія Залужного, але і не заперечували, визнавши такий крок "як суверенний вибір президента" України.

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"Завчасне попередження також надало Білому дому можливість закликати Зеленського переглянути це ключове рішення – хоча він і вирішив цього не робити", – ідеться в матеріалі видання.

The Washington Post із посиланням на "людей, знайомих із ходом думок" Зеленського, додає, що Зеленський може відкласти рішення про відставку Залужного на невизначений термін, але "це видається малоймовірним".

Чутки про напружені стосунки й стратегічні суперечки між Володимиром Зеленським та Валерієм Залужним ходять уже кілька місяців.

ВІДЕО ДНЯ

29 січня деякі Telegram-канали й політики писали про начебто звільнення Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Джерела "Української правди" тоді повідомили, що Залужному на Банковій запропонували іншу посаду, наприклад – послом, але він відмовився.

Зрештою, офіційного підтвердження відставки головнокомандувача Збройних Сил України станом на вечір 2 лютого немає.

Теми: ЗалужнийЗеленськийСША
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