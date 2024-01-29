ОП розглядає відставку Залужного. Але указу ще немає – джерела
Анонімні Telegram-канали і окремі політики почали писати про начебто звільнення головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного, проте указу про це немає.
Джерело: співрозмовники УП в РНБО, Міноборони, ОП, СБУ, повідомлення Міноборони України
Деталі: Одне із джерел в РНБО повідомило: "Його (Залужного - ред.) викликали і запропонували іншу посаду. Можливо послом кудись підеш. Він відмовився. Указу немає".
Також станом на 19:40 на сайті Офісу президента немає указу про звільнення.
Частина співрозмовників, дотичних до Ставки Верховного головнокомандувача, заперечила звільнення Залужного.
Джерела в ОП, станом на 19:30, також повідомили, що це неправда.
В Telegram-каналі Міноборони України о 19:41 з'явилося повідомлення: "Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це неправда".
"Інтерфакс-Україна" зіславшись на джерела повідомило, що домовленість про можливе звільнення Залужного "було досягнуто під час зустрічі Залужного з президентом Володимиром Зеленським".
Пізніше прессекретар президента Сергій Никифоров в коментарі УП заявив, що Зеленський не звільняв Залужного.