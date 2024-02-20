У Києві викрили блогера з "пулу Медведчука", який поширював фейки про війну

Служба безпеки України зібрала доказову базу на київського блогера, який позиціонував себе як "політексперт" та поширював фейки про війну в Україні, йому повідомлено про підозру.

Джерело: СБУ, Київська міська прокуратура, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно прокуратура: "Встановлено, що блогер, який називає себе політичним ‎аналітиком, через Telegram (6,5 тис. підписників), на платформі YouTube (26,4 тис. підписників) та у Twitter поширював контент, що виправдовує агресію РФ проти України.

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Зокрема, він стверджував, що повномасштабне вторгнення в Україну розпочав не Путін та РФ, а президент США, і загалом, у всьому, що відбувається — окупація частини українських територій, численні ракетні обстріли України — винні США. Саме такий наратив - улюблена тема російських пропагандистів".

Деталі: За даними джерела "Української правди", йдеться про фігуранта з "медведчуківського пулу" Дмитра Корнійчука, який свого часу був частим гостем на телеканалах "112 Україна", "НАШ" та "NewsOne".

Дописи та відеокоментарі блогера активно "підхоплювали" основні російські телеканали та інтернет-видання, які створювали на їхній основі постановочні сюжети та провокаційні публікації, зазначають в СБУ.

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Крім того пропагандисти країни-агресора запрошували його до участі в телеефірах ворожих інформресурсів, зокрема на канал "Звезда", який належить Міноборони РФ.

Під час обшуків у помешканні проросійського блогера виявлено комп’ютери та мобільні телефони із доказами його підривної діяльності.

фото прокуратури

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Солом'янський районний суд обрав підозрюваному запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.

Також за клопотанням прокурора йому заборонено користуватися власними сторінками у соціальних мережах та месенджерами.