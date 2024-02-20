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В ракеті КНДР, якою Росія била по Україні, сотні деталей з Європи та США – звіт

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 20 лютого 2024, 16:39
В ракеті КНДР, якою Росія била по Україні, сотні деталей з Європи та США – звіт
Фото: Getty Images

Британська дослідницька організація Conflict Armament Research (CAR), дослідивши 290 компонентів залишків балістичної ракети, яку Північна Корея передала Росії для удару по Україні, виявила, що сотні з них - виробництва європейських та американських компаній.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CNN

Деталі: CAR безпосередньо дослідив 290 компонентів із залишків північнокорейської балістичної ракети, знайдених у січні в Харкові. 75% цих компонентів були розроблені й продані компаніями, зареєстрованими у США.

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Ще 16% компонентів, знайдених у ракеті, були пов'язані з компаніями, зареєстрованими в Європі, і 9% – з компаніями, зареєстрованими в Азії. Більшість цих компонентів стосувались навігаційної системи ракети.

Дані британської дослідницької групи, як пише CNN, є "першим публічним підтвердженням того, що Північна Корея покладається на іноземні технології для розробки своєї ракетної програми".

У звіті CAR ідеться, що виявлені компоненти можуть бути пов’язані з 26 компаніями зі штаб-квартирами у США, Китаї, Німеччині, Японії, Нідерландах, Сінгапурі, Швейцарії та на Тайвані. Доказів того, що йшлось про прямі поставки, немає: ймовірно, КНДР закупила західні компоненти через посередників, ухиляючись від санкцій.

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Також у звіті наголошується, що виявлені західні компоненти були виготовлені між 2021-2023 роками. Це дозволило аналітикам CAR припустити, що північнокорейська ракета, якою РФ ударила по Україні в січні, "не могла бути зібрана раніше березня 2023 року".

Крім ракет, Північна Корея також надала Росії сотні тисяч артилерійських боєприпасів. Завдяки цій підтримці, а також здатності Москви отримувати деталі через треті країни, Росія змогла наростити виробництво боєприпасів, що значно перевищує обсяги, які Україна отримує від своїх союзників.

За даними ЗМІ, санкції проти КНДР мають з'явитись у 13-му пакеті санкцій Європейського Союзу.

Теми: КНДРРосіязброяУкраїна
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