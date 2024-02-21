На телефонах членів оборонного комітету Європарламенту виявили шпигунські програми

Європейський парламент попросив членів підкомітету з питань оборони перевірити свої телефони на наявність шпигунського програмного забезпечення після того, як на двох пристроях були виявлені сліди злому.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: ІТ-служба Європарламенту повідомила, що членів і співробітників підкомітету з питань безпеки і оборони атакували атаковані програмним забезпеченням для спостереження.

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Проблему виявили під час планової перевірки пристроїв на предмет кібербезпеки, тож причина, з якої на телефони могли встановити шкідливу програму, наразі незрозуміла.

"У даному геополітичному контексті і з огляду на характер справ, якими займається підкомітет з питань безпеки і оборони, особлива увага приділяється пристроям членів цього підкомітету і персоналу, який підтримує його роботу", – прокоментувала заступниця речника Європарламенту Дельфіна Колард.

Інцидент стався на тлі підготовки Європарламенту до ймовірного іноземного втручання та кібератак під час виборів у червні цього року.

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Аудит кібербезпеки Європарламенту наприкінці минулого року показав, що заходи захисту "ще не відповідають галузевим стандартам" і "не повністю відповідають рівню загрози", яку становлять кіберзлочинці.

Нагадаємо, що скандал через використання шпигунських програм для стеження наразі триває і в Польщі. Нещодавно прем’єр-міністр Дональд Туск заявив про наявність "100% доказів" використання шпигунської програми Pegasus у період перебування партії "Право і справедливість" при владі.