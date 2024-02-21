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Російські війська двічі намагались наступати на лівобережжі Дніпра на Херсонщині – Генштаб

Тетяна ОлійникСереда, 21 лютого 2024, 19:08
Російські війська двічі намагались наступати на лівобережжі Дніпра на Херсонщині – Генштаб
Фото - Генштаб ЗСУ

За минулу добу на фронті відбулось 51 бойове зіткнення, ворог завдав 3 ракетних та 84 авіаційних удари, здійснив 71 обстріл з РСЗВ.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Куп’янському напрямку ворог здійснив 2 спроби наступу біля Синьківки та Табаївки Харківської області.

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На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 4 атаки поблизу Тернів та Виїмки Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку силами оборони відбито атаку неподалік Кліщіївки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 12 атак ворога біля Степового, Ласточкиного, Первомайського, Невельського Донецької області.

ВІДЕО ДНЯ

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти 10 разів намагалися прорвати оборону наших військ.

На Новопавлівському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 7 атак противника західніше Вербового та в районі Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 2 спроби штурму позицій наших військ.

Дослівно: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, 2 зенітно-ракетних комплексах противника. Також підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено черговий винищувач-бомбардувальник Су-34 та 3 розвідувальні БпЛА.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 5 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 складах паливно-мастильних матеріалів, 3 пунктах управління, 8 артилерійських засобах та 1 радіолокаційній станції противника".

Теми: ГенштабХерсонська область
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