Канада готова виділити кошти на поставки боєприпасів в Україну з Чехії

Канада готова підтримати ініціативу Чехії щодо термінової доставки десятків тисяч артилерійських снарядів до України.

Джерело: CBC News із посиланням на джерела в оборонному відомстві Канади, передає "Європейська правда"

Деталі: Хоча деталі ще допрацьовуються, джерела відзначають, що уряд Канади може виділити до 30 мільйонів доларів (22 мільйони доларів США) на реалізацію плану, запропонованого на відкритті Мюнхенської конференції з безпеки президентом Чехії Петром Павелом.

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Павел заявив, що Чехія знайшла до 800 тисяч снарядів стандартного калібру НАТО, які може за кілька тижні відправити в Україну, якщо отримає фінансування для доставки.

Міністр оборони Канади Білл Блер у понеділок заявив, що Оттава веде переговори з чехами.

Пряма мова Блера: "Я підписав меморандум про взаєморозуміння з одним з наших європейських союзників, Чеською Республікою, щодо можливого придбання боєприпасів, які вони зараз мають у своєму розпорядженні, що дозволить нам... швидше надати їх Україні, оскільки ми нарощуємо власне виробництво".

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Цьому передувало: Канада заявила, що надасть сотні безпілотників українським військовим.

Данія в Мюнхені закликала Європу не ховатися за проблемами виробництва у постачанні зброї в Україну.