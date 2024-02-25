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Єрмак: На перший інавгураційний "Саміт миру" запросять понад 160 країн, Росію – ні

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 25 лютого 2024, 15:10
Єрмак: На перший інавгураційний Саміт миру запросять понад 160 країн, Росію – ні
фото: дмитро ларін, уп

На глобальний "саміт миру", що повинен пройти у Швейцарії на рівні лідерів, запросять понад 160 країн – запрошення РФ на цьому етапі не очікується.

Джерело: глава ОП Андрій Єрмак на форумі "Україна. Рік 2024", "Європейська правда"

Деталі: "Перший інавгураційний саміт, який відбудеться найближчим часом у Швейцарії. На сьогодні запрошення підготовлені і будуть відправлені більше ніж 160 країнам", – сказав Єрмак. 

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"Це дуже велика міжнародна подія. Ціллю першого саміту повинна стати фіксація… того, про що ми говорили всі ці місяці на рівні послів, на рівні радників", – додав глава ОПУ.

Він підкреслив, що сьогодні розробляють документ, який міг би стати результатом цієї зустрічі. 

"Після першої зустрічі ми беремо певний час, щоб підготувати спільний, на основі "формули", план відповідальних країн світу, який буде передбачати відновлення того, що я сказав, і також подолання криз, які створила ця війна", – зауважив Єрмак.

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Він дав зрозуміти, що запрошення представників РФ допускають тільки на другий "саміт миру".

"На другому саміті ми передбачаємо, коли цей план буде створений… без посередників, відкрито, за участі всіх цих країн, які з нами пройдуть цей шлях… може бути така ситуація, що ми запросимо разом представників Російської Федерації, де їм буде представлений і даний цей план на той випадок, якщо – хто там на той час буде представляти країну-агресора – захоче дійсно припинити цю війну, і повернутися до справедливого миру.

Що ми розуміємо під справедливим миром – викладено в нашій "формулі миру", – сказав Єрмак.

У Швейцарії раніше повідомили, що мають намір організувати глобальний "саміт миру" на прохання України "до літа-влітку".

Швейцарія погодилась організувати "саміт миру" на прохання України, про що обидві держави оголосили 15 січня під час візиту Володимира Зеленського до Берна.

Зеленський натякав, що Росію на глобальний "саміт миру" запрошувати не будуть.

Теми: Андрій Єрмакмир
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