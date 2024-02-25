NYT: ЦРУ підтримує 12 таємних баз в Україні, Бернс минулого тижня був у Києві

Центральне розвідувальне управління США підтримує в Україні 12 секретних баз уздовж кордону з Росією, а голова ЦРУ Вільям Бернс минулого четверга здійснив свій 10-й таємний візит в Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Джерело: The New York Times за підсумками понад 200 інтерв’ю з нинішніми та колишніми посадовцями в Україні, США та Європі

Деталі: Видання повідомляє, що до повномасштабної війни українці зарекомендували себе перед американцями, зібравши перехоплені дані, які допомогли довести причетність РФ до збиття лайнера "Малайзійських авіаліній" у 2014 році. Українці також допомогли американцям переслідувати російських агентів, які втручалися у президентські вибори в США у 2016 році.

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Приблизно у 2016 році ЦРУ почало тренувати елітний український підрозділ спецпризначенців, відомий як "Підрозділ 2245", який захоплював російські безпілотники та засоби зв'язку, щоб технічні фахівці ЦРУ могли переробити їх і зламати московські системи шифрування. За даними видання, одним із офіцерів цього підрозділу був нинішній керівник ГУР Кирило Буданов.

ЦРУ також допомогло підготувати нове покоління українських шпигунів, які працювали в Росії, по всій Європі, на Кубі та в інших місцях, де росіяни мають значну присутність.

Як пише The New York Times, деталі партнерства між українською та американською розвідками протягом десятиліття були ретельно охоронюваною таємницею.

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Дослівно: "Зараз ці розвідувальні мережі важливіші, ніж будь-коли, оскільки Росія перейшла в наступ, а Україна все більше залежить від диверсій і ракетних ударів далекого радіусу дії, які потребують шпигунів далеко в тилу ворога. І вони все більше піддаються ризику: якщо республіканці в Конгресі припинять військове фінансування Києва, ЦРУ, можливо, доведеться скоротити свою діяльність.

Намагаючись заспокоїти українських лідерів, Вільям Бернс, директор ЦРУ, минулого четверга здійснив таємний візит до України, який став його 10-м візитом з моменту вторгнення".

Більше деталей: Як пише видання, партнерство ЦРУ та ГУР почалося наприкінці лютого 2014 року, коли експрезидент Віктор Янукович утік до Росії. Таку співпрацю запропонував Валентин Наливайченко, який став головою СБУ.

Водночас правила США забороняли розвідувальним службам надавати Україні будь-яку підтримку, яка, як можна "обґрунтовано очікувати", матиме смертельні наслідки. Однак, пише NYT, червоні лінії ніколи не були чітко визначені, що створювало постійну напругу в партнерстві.

У Києві Наливайченко обрав свого давнього помічника генерала Валерія Кондратюка головою ГУР, і вони створили новий воєнізований підрозділ, який був розгорнутий у тилу ворога для проведення операцій і збору розвідувальної інформації, яку не могли надати ЦРУ або МІ-6.

Водночас після інциденту з заходом групи Буданова в Крим у 2016 році американці були дуже розлючені й погрожували закрити програму співпраці.

Після цього тодішній глава ЦРУ Джон Бреннан зателефонував Кондратюку, щоб ще раз наголосити на червоних лініях. Генерал був засмучений. "Це наша війна, і ми повинні воювати", - відповів він, за словами його колеги. Як пише видання, реакція Вашингтона коштувала Кондратюку посади.

Видання зазначає, що за часів президентства Дональда Трампа програма співпраці ЦРУ та ГУР розширилася до більш спеціалізованих навчальних програм і будівництва додаткових секретних баз.

Відносини були настільки успішними, що ЦРУ захотіло повторити їх з іншими європейськими розвідувальними службами, які мають спільні інтереси у протидії Росії.

Керівник "Russia House", відділу ЦРУ, який курує операції проти Росії, організував таємну зустріч у Гаазі. На ній представники ЦРУ, британської МІ-6, ГУР, голландської служби та інших відомств домовилися об'єднати свої розвідувальні дані про Росію. Результатом стала таємна коаліція проти Росії – і українці були її важливими членами.

Починаючи з листопада 2021 року ЦРУ і МІ-6 надсилали українським партнерам повідомлення про те, що Росія готується до повномасштабного вторгнення, щоб обезголовити уряд і встановити в Києві маріонетку, яка виконуватиме волю Кремля. У розвідувальних даних були перераховані імена українських чиновників, яких росіяни планували вбити або захопити, а також українців, яких Кремль сподівався поставити при владі.

Президент Володимир Зеленський і деякі з його головних радників "виглядали непереконаними", навіть після того, як директор ЦРУ пан Бернс приїхав до Києва в січні 2022 року, щоб провести для них брифінг. З наближенням російського вторгнення офіцери ЦРУ та МІ-6 здійснили останні візити до Києва зі своїми українськими колегами. Один з офіцерів МІ-6 просльозився перед українцями, побоюючись, що росіяни вб'ють їх, пише NYT.

За наполяганням Бернса, невелика група офіцерів ЦРУ була звільнена від загальної евакуації американців з України і переїхала до готельного комплексу в Західній Україні. Після початку вторгнення РФ офіцери ЦРУ в готелі були єдиними представниками американського уряду на місці. Щодня вони зустрічалися зі своїми українськими контактами, щоб передати інформацію.

В цей час "старі наручники були зняті, і Білий дім Байдена уповноважив шпигунські агентства надавати розвідувальну підтримку смертельним операціям проти російських сил на українській землі", йдеться в матеріалі.

Також із посиланням на високопоставленого українського чиновника зазначається, що принаймні в одному випадку ЦРУ поділилося розвідданими з Україною, що допомогло зірвати змову проти президента Зеленського.

Пізніше деякі з офіцерів ЦРУ були направлені на українські бази. Вони переглядали списки потенційних російських об'єктів, по яких українці готувалися завдати удару, порівнювали інформацію, яку мали українці, з даними американської розвідки, щоб переконатися в її точності.

Однак останнім часом у зв’язку з затримкою ухвалення пакету допомоги від США українські розвідники ставлять запитання американським колегам, чи не покине їх США.

Говорячи про візит Бернса до Києва минулого тижня, представник ЦРУ сказав: "Ми демонстрували чітку прихильність до України протягом багатьох років, і цей візит став ще одним потужним сигналом того, що прихильність США буде продовжуватися".