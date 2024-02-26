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Шольц відкинув постачання Taurus Україні, бо боїться втягування у війну

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 26 лютого 2024, 17:55
Шольц відкинув постачання Taurus Україні, бо боїться втягування у війну
Олаф Шольц, фото: Getty Images

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив категорично проти постачання далекобійних крилатих ракет Taurus Україні, посилаючись на ризик втягування своєї країни у війну. За його словами, чого не вистачає Україні, так це боєприпасів.

Джерело: Шольц у сомережі Х, передає "Європейська правда"

Пряма мова Шольца: "Німеччина є найбільшим військовим постачальником України в Європі. Це так і залишається. Але зрозуміло одне: ми не станемо стороною війни – ні прямо, ні опосередковано. Цими двома принципами я керуюся у всіх своїх рішеннях".

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Як повідомляє Focus, у спілкуванні з журналістами він вказав, що Берлін "не повинен пов'язувати себе... з цілями, яких досягає ця система".

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"Ця ясність необхідна. Я здивований, що деяких людей це навіть не зачіпає, що вони навіть не замислюються над тим, чи може те, що ми робимо, призвести до своєрідного втягування у війну", – наголосив Шольц.

За його словами, чого не вистачає Україні, так це боєприпасів. Він додав, що його "дуже дратує відсутність балансу між тим, що дійсно потрібно зараз, і дебатами про цю систему (Taurus)".

"Це дуже далекобійна зброя. І те, що роблять (постачанням крилатих ракет) британці і французи з точки зору контролю над цілями та супровідного контролю над цілями, не може бути зроблено Німеччиною. Це знає кожен, хто мав справу з цією системою", – заявив Шольц.

Перед тим міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вкотре наголосив, що його країна потребує крилатих ракет Taurus для захисту від Росії, а побоювання щодо ескалації, на його думку, є безпідставними.

Передісторія:

  • Раніше у Бундестазі не знайшлося достатньо голосів для ухвалення резолюції, внесеної опозицією, із прямим закликом надати Україні далекобійні ракети Taurus.
  • Водночас німецькі депутати підтримали підготовлену керівними партіями пропозицію щодо озброєння для України, яка, серед іншого, передбачає заклик надати далекобійні системи Києву. Крилаті ракети Taurus у пропозиції напряму не згадуються.

Теми: Шольцзброядопомога Українівійна
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