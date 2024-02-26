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Кулеба закликав українців, які виїхали під час війни, повернутись і допомогти захищати Україну

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 26 лютого 2024, 22:54
Кулеба закликав українців, які виїхали під час війни, повернутись і допомогти захищати Україну
Дмитро Кулеба, Getty Images

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до українців, які виїхали з України під час повномасштабного вторгнення Росії, повернутись і допомогти обороняти батьківщину.

Джерело: Кулеба в інтерв’ю The Irish Times; "Європейська правда

Деталі: Голова МЗС подякував Ірландії, яка надала прихисток понад 100 тисячам українців із початку повномасштабного вторгнення й надала десятки мільйонів євро гуманітарної допомоги, не говорячи про іншу підтримку.

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"Ми поважаємо індивідуальний вибір кожної людини, але ми також закликаємо всіх українців, які виїхали з країни з початку повномасштабного вторгнення, розглянути можливість повернення додому", – додав Кулеба.

"Ми розуміємо, що деякі люди не можуть мати такого вибору через стан здоров'я чи інші особисті обставини. Але тих, хто має вибір, ми запрошуємо повернутися і допомогти Україні боротися і вижити своїм безпосереднім особистим внеском", – пояснив він.

За оцінками, з початку повномасштабного російського вторгнення з України виїхали шість мільйонів людей, більшість із них – до Європейського Союзу.

ВІДЕО ДНЯ

Минулого місяця ЗМІ повідомляли, що Україна проводить переговори з посадовцями ЄС про те, аби майбутні міграційні правила Євросоюзу допомогли забезпечити повернення більшої кількості українців додому наступного року, щоб вони підтримували українську економіку. 

Постійний представник України при ЄС Всеволод Ченцов передбачає, що у 2025 році, коли повинен завершитись термін дії тимчасового захисту для українців у Євросоюзі, між державами-членами та Києвом розгорнеться битва за українських громадян.

Теми: Кулеба ДмитроМЗС
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