Макрон закликав Європу не чекати виборів у США, а вже підтримати Україну і власну безпеку

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європа не повинна чекати результатів виборів у США у рішеннях про підтримку України та власну безпеку та повинна діяти зараз.

Джерело: "Європейська правда", The Guardian, яке цитує Макрона у Парижі, де пройшов скликаний ним неформальний саміт щодо України

Деталі: Наполягаючи на тому, що поразка Росії є абсолютно необхідною для миру і безпеки в Європі, Макрон сказав, що європейцям необхідно перейти від слів до дій і прийняти чіткі рішення щодо побудови європейського оборонного фундаменту, незалежного від Америки.

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Відповідаючи на запитання про можливість продовження підтримки України в контексті президентських виборів у США в листопаді цього року, Макрона сказав, що "ми не можемо чекати результатів виборів".

"Ми не можемо чекати результатів американських виборів, щоб вирішити, яким буде наше майбутнє. На кону – майбутнє Європи, тому рішення мають прийняти європейці. Якщо інші хочуть приєднатися і допомогти, це фантастика, але це лише додатковий бонус", – заявив президент Франції.

Він наголосив, що це необхідно не тому, що Європа песимістична, зухвала чи боїться, а просто тому, що на кону – майбутнє Європи.

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Росія, за його словами, "не може виграти цю війну. Вона є єдиним агресором".

"Це єдина країна, яка розпалила цю війну. Росія зараз явно впливає на нашу власну безпеку як традиційною, так і гібридною війною", – констатував президент Франції.

Макрон також попередив, що дії Москви в останні тижні свідчать про те, що Росія може атакувати країни НАТО в найближчі кілька років.

Він допустив відправку західних військ до України у майбутньому, хоча наголосив, що наразі немає консенсусу серед союзників у цьому питанні.