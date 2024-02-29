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У Конгресі США досягли угоди, щоб уникнути шатдауну

Ольга Глущенко Четвер, 29 лютого 2024, 04:02
У Конгресі США досягли угоди, щоб уникнути шатдауну
Фото: Getty Images

Лідери Конгресу заявили, що погодилися на ще один короткостроковий тимчасовий законопроєкт про витрати, щоб уникнути шатдауну, який неодноразово загрожував федеральному фінансуванню протягом останніх шести місяців.

Джерело: The New York Times

Деталі: Угода, яку спочатку запропонував спікер Майк Джонсон, передбачає продовження фінансування деяких урядових установ на тиждень, до 8 березня, а решти – ще на два тижні, до 22 березня.

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Лідери заявили, що вони дійшли згоди щодо шести з 12 щорічних законопроєктів про витрати, які "будуть проголосовані і прийняті до 8 березня". За їхніми словами, тимчасовий захід був необхідний для того, щоб дати розпорядникам бюджетних коштів "достатньо часу, щоб виконати цю угоду в принципі", і щоб законодавці могли переглянути її текст.

"Ми згодні з тим, що Конгрес повинен працювати в двопартійний спосіб, щоб фінансувати наш уряд", – йдеться в спільній заяві. Угода проклала шлях до голосування в Палаті представників вже в четвер, щоб зберегти роботу уряду, а Сенат, як очікується, послідує її прикладу до опівночі п'ятниці.

Але це лише продовжить багатомісячні переговори щодо федеральних витрат, які вже кілька місяців тривають у Конгресі, оскільки республіканці, які наполягають на різких скороченнях і консервативних політичних мандатах, відмовляються прийняти угоду з демократами.

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Законодавцям все одно доведеться узгодити інші шість видаткових заходів, а потім спробувати ухвалити їх окремо протягом наступних трьох тижнів, інакше їм загрожує ще один потенційний шатдаун. Це буде непростим завданням для Палати представників, яка намагається ухвалити будь-який законопроєкт про видатки на тлі розбіжностей між республіканцями.

Білий дім заявив про свою підтримку угоди невдовзі після її оголошення. Карін Жан-П'єр, речниця президента Байдена, заявила, що угода "допоможе запобігти непотрібному закриття уряду, надаючи більше часу для роботи над двопартійними законопроєктами про асигнування, а Палаті представників – для якнайшвидшого ухвалення двопартійного додаткового закону про національну безпеку".

План фінансування з'явився після зустрічі в Білому домі у вівторок, на якій Байден і лідери Конгресу від обох партій посилили тиск на Джонсона, щоб він погодився на угоду про витрати. Лідери демократів і республіканців заявили, що вони оптимістично налаштовані щодо збереження фінансування уряду.

Суперечки щодо видатків, які поставили уряд на межу часткового закриття цього тижня, розпалювали республіканці в Конгресі, які після невдачі у спробах скоротити федеральне фінансування, намагалися прив'язати його до низки правих політичних вимог.

Серед заходів, яких домагалися республіканці, є один, який обмежить доступ до ліків для переривання вагітності, і інший, який заборонить Департаменту у справах ветеранів відмічати ветеранів, які вважаються психічно недієздатними, під час федеральної перевірки, необхідної для купівлі зброї.

Вони також намагалися заблокувати зусилля демократів щодо збільшення фінансування програм харчування для малозабезпечених жінок і дітей.

Передісторія:

  • Раніше законопроєкт, покликаний запобігти припиненню роботи федерального уряду через відсутність фінансування – шатдауну, схвалив Сенат США.
  • Законопроєкт, погоджений раніше обома палатами американського Конгресу, підтримали 77 сенаторів, проти виступили 18. 
  • Документ передбачає різні терміни тимчасового фінансування федеральних програм: сільське господарство, програми для ветеранів, транспорт, житло тощо будуть забезпечені коштами до 1 березня, а решта, включно з бюджетом Пентагону, – до 8 березня.
  • Це відтермінування – вже друге з початку нинішнього фіскального року у США 1 жовтня 2023 року – покликане дати Конгресу більше часу, аби погодити постійне федеральне фінансування на загальну суму 1,66 трильйона доларів, що міститься у 12 окремих законопроєктах.
  • Паралельно між американськими законодавцями йдуть дискусії про схвалення запиту Білого дому на додаткове фінансування, який містить і кошти для України. Він затримується в Конгресі з жовтня через вимоги республіканців посилити захист південного кордону США.

Теми: США
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