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60 зразків озброєння й військової техніки допущено до експлуатації у ЗСУ в лютому

Олена РощінаЧетвер, 29 лютого 2024, 13:10
60 зразків озброєння й військової техніки допущено до експлуатації у ЗСУ в лютому
Окопний РЕБ, який глушить російські FPV-дрони, ілюстративне фото з Telegram Михайла Федорова

У січні-лютому 2024 року допущено до експлуатації у Збройних силах України майже вдвічі більше зразків озброєння і військової техніки, ніж за аналогічний період минулого року, поінформував міністра оборони його заступник Іван Гаврилюк.

Джерело: Міністерство оборони України

Пряма мова Гаврилюка: "Зокрема, у лютому 2024 року Міністерством оборони України кодифіковано та допущено до експлуатації у військах приблизно 60 зразків ОВТ (озброєння і військової техніки – ред.) українського й іноземного виробництва. Для порівняння: у лютому минулого року – 33 одиниці".

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Деталі: Генерал-лейтенант Гаврилюк звернув увагу, що зростає не лише загальна кількість зразків ОВТ, допущених до експлуатації у ЗСУ, але й кількість нових зразків зброї вітчизняної розробки та виробництва.

За інформацією заступника міністра оборони, серед нових зразків ОВТ, кодифікованих та допущених до експлуатації упродовж лютого 2024 року, є декілька засобів РЕБ, зокрема, так звані "окопні" радіоелектронні засоби, які дозволять ефективно протидіяти ворожим FPV-дронам.

Допуск до експлуатації також отримали шість зразків автомобільної та спеціальної техніки та 120-мм міномет українського виробництва.

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Крім того, у переліку новинок для ЗСУ – технічні засоби розмінування, елементи динамічного захисту для бронетехніки та боєприпаси для БПЛА.

Кодифікація, тобто допуск зразка озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва до експлуатації з присвоєнням йому номенклатурного номера НATO, дозволяє закуповувати його за кошти з держбюджету у виробників для підрозділів Сил оборони України, зазначили в Міноборони.

Теми: зброяМіноборониЗбройні сили
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