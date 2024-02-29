Спікер Джонсон може втратити посаду, допускають у Конгресі США

Член Палати представників США Джим Коста від Демократичної партії допускає, що спікер палати республіканець Майк Джонсон може не втриматись на своїй посаді.

Джерело: Коста у інтерв’ю "Європейській правді"

Детали: "Зараз взагалі стоїть питання про те, чи зможе Майк Джонсон втриматися на посаді спікера, бо за останні сім тижнів він програв шість процедурних голосувань", – зазначив Коста.

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Він зауважив, що Джонсон прийшов на посаду після того, як 25 днів – а це історичний рекорд – республіканська більшість не могла домовитися про спікера.

"Його головним досягненням було нове уникнення "шатдауну" уряду в січні, але для цього все одно знадобилися голоси демократів – за це знову проголосували майже всі ми та близько половини республіканців.

У середині січня – через те, що згоди щодо бюджету так і не з’явилося, – ми ще раз продовжили цей період до березня. Знову ж таки, більшість голосів для цього надали демократи. Тепер наближається новий "шатдаун", – сказав Коста.

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Він додав, що республіканці через внутрішні проблеми та міжусобиці щодня демонструють, що не можуть або не знають, як керувати, і "це виклик".

Зазначимо, Джонсон не виносить на голосування законопроєкт, який включає 60 мільярдів доларів допомоги для України, хоча той, швидше за все, міг би бути схвалений комфортною двопартійною більшістю. Але схвалення проєкту завдяки голосам демократів може коштувати йому посади.

Небажання республіканця винести проєкт на голосування є наслідком зростаючої влади Дональда Трампа та його радикальних прихильників у партії.

Напередодні лідери Конгресу США досягли попередньої домовленості про чергове запобігання припинення роботи уряду. Але домовленості про затвердження надзвичайних фондів національної безпеки для України досі немає.