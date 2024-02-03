Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Байден прокоментував авіаудар: наша відповідь почалася

Олена ІвашківСубота, 3 лютого 2024, 01:58
Байден прокоментував авіаудар: наша відповідь почалася
Джо Байден зустрічає тіла загиблих у Йорданії солдат, фото Getty Images

Президент США Джо Байден повідомив, що за його вказівкою збройні сили США завдали ударів по об’єктах в Іраку та Сирії, які КВІР та пов’язані з ним ополченці використовують для нападу на сили США.

Джерело: заява на сайті Білого дому

Пряма мова Байдена: "Наша відповідь почалася сьогодні. Це триватиме там і тоді, де ми виберемо".

Реклама:

Деталі: Він додав, що Сполучені Штати не прагнуть до конфлікту на Близькому Сході чи будь-де ще в світі: "Але нехай знають усі ті, хто може заподіяти нам шкоду: якщо ви завдасте шкоди американцеві, ми відповімо".

Президент США також нагадав, що минулої неділі троє американських солдатів були вбиті в Йорданії безпілотником, запущеним групами бойовиків за підтримки Корпусу вартових ісламської революції (КВІР): "Раніше сьогодні я був присутній на гідному поверненні цих відважних американців на авіабазі Дувр, і я розмовляв з кожною з їхніх родин".

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • У п'ятницю Сполучені Штати Америки завдали авіаударів по обʼєктах, які пов'язані з Іраном, в Іраку та Сирії.
  • 28 січня стало відомо, що троє американських військовослужбовців загинули і десятки отримали поранення під час атаки безпілотного літального апарату на американські сили, дислоковані на північному сході Йорданії поблизу сирійського кордону.

Теми: СШАІранІракСирія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоАбсолютний рекорд: група з 38 порушників намагалася виїхати до Угорщини

Зеленський офіційно звільнив Залужного – указ

фотоУкраїна дізналася суперників у Лізі націй

Сенат США зробив крок до ухвалення пакета з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню

відеоЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРИЗНАЧИВ СИРСЬКОГО НОВИМ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧЕМ

Київ позбувся вулиць Булгакова і Блока: перейменовано ще кілька об'єктів

Усі новини...

Читайте УП В Google News

США
 Кірбі: США завдали ударів по семи об'єктах в Іраку та Сирії
США ввели санкції проти трьох компаній, які допомагали Ірану робити "Шахеди"
США завдали авіаудару по проіранських об'єктах в Іраку та Сирії
Останні новини
02:50
The Economist назвав звільнення Залужного новим етапом війни і припустив, що Зеленський помилився
01:54
В інтерв’ю Карлсону Путін звинуватив Україну в небажанні вести переговори
01:37
Армія без Залужного. Хто такий генерал Сирський та чого від нього очікувати
00:50
Ворожа атака "Шахедів" на Харківську область: в ОВА повідомили про наслідки
23:58
оновленоРосіяни з кількох напрямків запускали "Шахеди"
23:38
У Пентагоні підтвердили готовність працювати з новим головнокомандувачем ЗСУ
23:37
КолонкаБерлінська про Залужного: Те, що він зробив, врятувало життя сотням тисяч людей
23:31
Економічні новини 8 лютого: в уряді розробляють електронні військові квитки, до спонсорів війни потрапила компанія з США
23:12
Зеленський провів закриту зустріч з журналістами, йшлося про звільнення Залужного
22:48
США оголосили про додаткові санкції проти російських діамантів
Усі новини...
Реклама: