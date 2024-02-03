Байден прокоментував авіаудар: наша відповідь почалася

Президент США Джо Байден повідомив, що за його вказівкою збройні сили США завдали ударів по об’єктах в Іраку та Сирії, які КВІР та пов’язані з ним ополченці використовують для нападу на сили США.

Джерело: заява на сайті Білого дому

Пряма мова Байдена: "Наша відповідь почалася сьогодні. Це триватиме там і тоді, де ми виберемо".

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Деталі: Він додав, що Сполучені Штати не прагнуть до конфлікту на Близькому Сході чи будь-де ще в світі: "Але нехай знають усі ті, хто може заподіяти нам шкоду: якщо ви завдасте шкоди американцеві, ми відповімо".

Президент США також нагадав, що минулої неділі троє американських солдатів були вбиті в Йорданії безпілотником, запущеним групами бойовиків за підтримки Корпусу вартових ісламської революції (КВІР): "Раніше сьогодні я був присутній на гідному поверненні цих відважних американців на авіабазі Дувр, і я розмовляв з кожною з їхніх родин".

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