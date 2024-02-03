Вдруге за ніч на сході країни через ворожу авіацію була оголошена повітряна тривога
Субота, 3 лютого 2024, 06:15
У ніч на 3 лютого на сході країни спостерігалася активність ворожої тактичної авіації.
Джерело: Повітряні сили в Telegram
Дослівно: "Є загроза застосування авіаційних засобів ураження!"
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Доповнено: тривога тривала близько години.
О 5.57 Повітряні сили знову спостерігали активність ворожої тактичної авіації на північному- сході. Оголошено повітряну тривогу, є загроза застосування авіаційних засобів ураження.
Тривога тривала близько двох годин.
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Передісторія:
- У ніч на суботу російські війська запустили ударні дрони в Україну з півдня.