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Вдруге за ніч на сході країни через ворожу авіацію була оголошена повітряна тривога

Олена ІвашківСубота, 3 лютого 2024, 06:15
Вдруге за ніч на сході країни через ворожу авіацію була оголошена повітряна тривога
Су-30СМ ВКС Росії, фото РИА Новости

У ніч на 3 лютого на сході країни спостерігалася активність ворожої тактичної авіації.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Дослівно: "Є загроза застосування авіаційних засобів ураження!"

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Доповнено: тривога тривала близько години.

О 5.57 Повітряні сили знову спостерігали активність ворожої тактичної авіації на північному- сході. Оголошено повітряну тривогу, є загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Тривога тривала близько двох годин.

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Теми: повітряна тривогаПовітряні сили ЗСУ
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