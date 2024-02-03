Безпілотники атакували Росію у Бєлгородській, Волгоградській та Ростовській областях

Протиповітряна оборона Російської Федерації збила у ніч на суботу чотири безпілотники.

Джерело: Міноборони РФ

Деталі: За інформацією Міноборони окупантів, один безпілотник збили у Бєлгородській області, ще два — у Волгоградській та один — у Ростовській.

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