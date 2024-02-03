Безпілотники атакували Росію у Бєлгородській, Волгоградській та Ростовській областях
Субота, 3 лютого 2024, 07:40
Протиповітряна оборона Російської Федерації збила у ніч на суботу чотири безпілотники.
Джерело: Міноборони РФ
Деталі: За інформацією Міноборони окупантів, один безпілотник збили у Бєлгородській області, ще два — у Волгоградській та один — у Ростовській.
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Передісторія:
- У ніч на суботу у Волгограді виникла пожежа на нафтопереробному заводі "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка".
- Моменту падіння безпілотника ніхто з оперативних працівників не бачив, але повідомили, що ушкодження там серйозні.