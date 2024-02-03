Графіки аварійних відключень електроенергії вводять у Кривому Розі
Субота, 3 лютого 2024, 08:42
Енергетики Кривого Рогу вводять графіки аварійних відключень за алгоритмом, що був минулого року під час блекаутів.
Джерело: голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram
Пряма мова Вілкула: "Через 10 хв зупиниться швидкісний трамвай. Частина лікарень, вода, тепло (там, де це можливо) переходять на генератори.
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Будуть віялові перебої з електроенергією та зв'язком".
Деталі: Вілкул нагадав людям, що у місті працюють 213 "Пунктів незламності", де є електрика, тепло та все необхідне.
Нагадаємо: Станом на 07.00 знеструмлено 7500 абонентів у Металургійному районі Кривого Рогу. Також без електропостачання залишилося дві котельні.
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