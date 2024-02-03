"Ф'юрі – довбаний боягуз": менеджер Усика відреагував на перенесення бою
Субота, 3 лютого 2024, 09:34
Менеджер українського боксера Олександра Усика Егіс Клімас назвав Тайсона Ф'юрі боягузом після того, як той переніс довгоочікуваний бій через травму на тренуванні.
Джерело: Клімас, якого цитує The Ring
Пряма мова Клімаса: "Тайсон Ф'юрі - довбаний боягуз, який зробить все, щоб не зустрітися з Усиком, і він попросив свою с*чку вдарити його сковородою в лоб. Можете процитувати мене дослівно.
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Коли Олександру повідомили про це, він лише посміхнувся. Це все, що він зробив. Він занадто сильний морально, щоб зламатися".
Нагадаємо: Напередодні стало відомо, що бій Усика і Ф'юрі за чотири основних титули чемпіона світу в надважкій вазі не відбудеться у заплановану дату 17 лютого.
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