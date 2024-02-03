Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Ф'юрі – довбаний боягуз": менеджер Усика відреагував на перенесення бою

Роман ПетренкоСубота, 3 лютого 2024, 09:34
Ф'юрі – довбаний боягуз: менеджер Усика відреагував на перенесення бою
ФОТО: FACEBOOK.COM/ALEXANDERUSYK

Менеджер українського боксера Олександра Усика Егіс Клімас назвав Тайсона Ф'юрі боягузом після того, як той переніс довгоочікуваний бій через травму на тренуванні.

Джерело: Клімас, якого цитує The Ring

Пряма мова Клімаса: "Тайсон Ф'юрі - довбаний боягуз, який зробить все, щоб не зустрітися з Усиком, і він попросив свою с*чку вдарити його сковородою в лоб. Можете процитувати мене дослівно.

Реклама:

Коли Олександру повідомили про це, він лише посміхнувся. Це все, що він зробив. Він занадто сильний морально, щоб зламатися".

Нагадаємо: Напередодні стало відомо, що бій Усика і Ф'юрі за чотири основних титули чемпіона світу в надважкій вазі не відбудеться у заплановану дату 17 лютого.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: спортУсикукраїнці
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоАбсолютний рекорд: група з 38 порушників намагалася виїхати до Угорщини

Зеленський офіційно звільнив Залужного – указ

фотоУкраїна дізналася суперників у Лізі націй

Сенат США зробив крок до ухвалення пакета з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню

відеоЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРИЗНАЧИВ СИРСЬКОГО НОВИМ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧЕМ

Київ позбувся вулиць Булгакова і Блока: перейменовано ще кілька об'єктів

Усі новини...

Читайте УП В Google News

спорт
Бій Усика з Ф'юрі відклали за два тижні до поєдинку через травму британця – ЗМІ
Чемпіон "Формули-1" Гамільтон перейде в команду Ferrari у 2025 році
Латвія на законодавчому рівні заборонила збірним грати з росіянами та білорусами
Останні новини
02:50
The Economist назвав звільнення Залужного новим етапом війни і припустив, що Зеленський помилився
01:54
В інтерв’ю Карлсону Путін звинуватив Україну в небажанні вести переговори
01:37
Армія без Залужного. Хто такий генерал Сирський та чого від нього очікувати
00:50
Ворожа атака "Шахедів" на Харківську область: в ОВА повідомили про наслідки
23:58
оновленоРосіяни з кількох напрямків запускали "Шахеди"
23:38
У Пентагоні підтвердили готовність працювати з новим головнокомандувачем ЗСУ
23:37
КолонкаБерлінська про Залужного: Те, що він зробив, врятувало життя сотням тисяч людей
23:31
Економічні новини 8 лютого: в уряді розробляють електронні військові квитки, до спонсорів війни потрапила компанія з США
23:12
Зеленський провів закриту зустріч з журналістами, йшлося про звільнення Залужного
22:48
США оголосили про додаткові санкції проти російських діамантів
Усі новини...
Реклама: