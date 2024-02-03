Нафтопереробний завод у Волгограді атакували безпілотники СБУ – джерело

Пожежа 3 лютого на одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії у Волгограді – результат успішної атаки безпілотників СБУ.

Джерело: співрозмовник УП в спецслужбах

Деталі: Джерело наголошує, що два безпілотники уразили установку первинної переробки нафти, без якої завод втратить "значну частину виробничої потужності".

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фото: V1 ru

Дослівно: "СБУ продовжує системно знищувати інфраструктуру, яку Росія використовує для ведення війни в Україні.

Б’ючи по нафтопереробних заводах, які працюють на російський військово-промисловий комплекс, ми не тільки перерізаємо логістику поставок пального для ворожої техніки, але й скорочуємо наповнення російського бюджету. "Бавовни" на російських НПЗ триватимуть".

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Більше деталей: Співрозмовник нагадує, що нещодавно безпілотники СБУ також атакували морський термінал в російському Усть-Лузі та нафтопереробний завод в Туапсе.

За інформацією Reuters, ці атаки майже на третину скоротили російський експорт нафтопродуктів.

Передісторія: У ніч на 3 лютого пожежа сталася в Росії у місті Волгоград - на площі 300 кв.м горіли нафтопродукти.