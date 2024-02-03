Росіяни ввечері атакували заповнене зерносховище на Полтавщині
Субота, 3 лютого 2024, 15:10
Російські війська ввечері 2 лютого пошкодили заповнене зерносховище у Полтавській області.
Джерело: очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін
Деталі: За даними ОВА, через атаку втрачена частина урожаю.
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Пряма мова Проніна: "Своїми діями ворог постійно загрожує продовольчій безпеці України.
2 лютого внаслідок чергової атаки на Полтавщині було пошкоджено заповнене зерносховище. Частину урожаю, який зберігався, втрачено.
Фахівці ОВА допоможуть власникам правильно оформити документи на відшкодування збитків".
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Передісторія: Увечері 2 лютого російські війська атакували Полтавщину, є влучання у Миргородському районі.