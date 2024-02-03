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Росіяни ввечері атакували заповнене зерносховище на Полтавщині

Роман ПетренкоСубота, 3 лютого 2024, 15:10
Росіяни ввечері атакували заповнене зерносховище на Полтавщині
фото: ова

Російські війська ввечері 2 лютого пошкодили заповнене зерносховище у Полтавській області.

Джерело: очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін

Деталі: За даними ОВА, через атаку втрачена частина урожаю.

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Пряма мова Проніна: "Своїми діями ворог постійно загрожує продовольчій безпеці України.

2 лютого внаслідок чергової атаки на Полтавщині було пошкоджено заповнене зерносховище. Частину урожаю, який зберігався, втрачено.

Фахівці ОВА допоможуть власникам правильно оформити документи на відшкодування збитків".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: Увечері 2 лютого російські війська атакували Полтавщину, є влучання у Миргородському районі.

Теми: Полтавська областьзерно
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