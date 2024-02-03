Зеленський нагородив бійців ГУР, які знищили російський ракетний катер

Президент Володимир Зеленський вручив нагороди військовослужбовцям Головного управління розвідки за виконання спеціальних бойових завдань, зокрема знищення російського ракетного катера "Івановець".

Джерело: Офіс президента

Пряма мова Зеленського: "Багато зроблено вами, багато зроблено воїнами ГУР і на землі, і на морі.

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Росія справді відчуває біль від ваших дій, від дій ваших побратимів, і це важливо, щоб російські винуватці цієї війни втрачали щоденно від неї.

Складна операція на рейді озера Донузлав – шість прямих влучань морських дронів у корпус "Івановця". Це було справді сильно. І я дякую вам за цю силу".

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Деталі: Зеленський висловив переконання, що вся Україна пишається військовослужбовцями ГУР, які виконують завдання такої складності.

Передісторія: Раніше у четвер ГУР повідомило, що в ніч із 31 січня на 1 лютого 2024 року воїни спецпідрозділу "Group 13" ГУР Міноборони знищили ракетний катер "Івановець" Чорноморського флоту РФ.