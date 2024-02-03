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Окупанти заявили про обстріл пекарні в Лисичанську і понад 20 загиблих

Катерина ТищенкоСубота, 3 лютого 2024, 23:47
Окупанти заявили про обстріл пекарні в Лисичанську і понад 20 загиблих
зруйнована будівля в Лисичанську, в обстрілі якої РФ звинувачує Україну, скріншот відео МНС РФ

Окупанти в суботу заявили про обстріл пекарні в захопленому РФ Лисичанську Луганської області нібито з боку ЗСУ і загибель 28 "мирних жителів".

Джерело: призначений Росією глава окупованої частини Луганської області Леонід Пасічник, російське агентство РИА Новости, МНС РФ

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Деталі: Пасічник заявив, що ЗСУ нібито обстріляли пекарню, і під завалами можуть перебувати люди.

МНС РФ заявило, що нібито через обстріл українськими ЗС у Лисичанську сталося обвалення двоповерхової будівлі пекарні, постраждали "мирні жителі".

Як заявили РИА Новости військовій комендатурі, внаслідок удару по пекарні в Лисичанську загинули 7 осіб, 10 осіб дістали поранень, а під завалами можуть залишатися 23 людини.

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Оновлено: Пізніше окупанти заявили про 20 загиблих. Розбір завалів триває.

4 лютого після завершення розбору завалів росіяни заявили про 28 загиблих.

Українська сторона не коментувала подію.

Теми: ЛисичанськЛуганська областьокупаціявійна
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