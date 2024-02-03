Окупанти заявили про обстріл пекарні в Лисичанську і понад 20 загиблих
Окупанти в суботу заявили про обстріл пекарні в захопленому РФ Лисичанську Луганської області нібито з боку ЗСУ і загибель 28 "мирних жителів".
Джерело: призначений Росією глава окупованої частини Луганської області Леонід Пасічник, російське агентство РИА Новости, МНС РФ
Деталі: Пасічник заявив, що ЗСУ нібито обстріляли пекарню, і під завалами можуть перебувати люди.
МНС РФ заявило, що нібито через обстріл українськими ЗС у Лисичанську сталося обвалення двоповерхової будівлі пекарні, постраждали "мирні жителі".
Як заявили РИА Новости військовій комендатурі, внаслідок удару по пекарні в Лисичанську загинули 7 осіб, 10 осіб дістали поранень, а під завалами можуть залишатися 23 людини.
Оновлено: Пізніше окупанти заявили про 20 загиблих. Розбір завалів триває.
4 лютого після завершення розбору завалів росіяни заявили про 28 загиблих.
Українська сторона не коментувала подію.