"Я бачу свій будинок у дрон". Історія луганських патрульних, які б'ються за Сєвєродонецьк і Лисичанськ

Про наближення до фронту в селах Донеччини та Луганщини свідчать не лише розбиті будинки всюди, вирви на асфальті, звуки виходів артилерійських снарядів, а й подекуди добре працюючий сигнал російського радіо.

"С нами Бог и Андреевский флаг!" ,"В эфире программа Сергея Михеева – "Человек Z", "Потери противника составили свыше 100 человек личного состава, уничтожен пункт управления беспилотной авиацией".

Усе це звучить на радіохвилі, яку випадково ловить приймач автомобіля з українськими поліцейськими, які прямують на бойовий вихід у район Білогорівки.

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В тутешніх цивільних уже давно немає світла, щоб слухати радіо. Тож, імовірно, росіяни прагнуть транслювати свою пропаганду саме на українських військових.

– Вони кожен день "знищують" тисячі й тисячі. 500 бронемашин, дві тисячі "найманців" – нічого нового, – обертається до журналістів УП з переднього сидіння голова Патрульної поліції Луганщини, а нині командир підрозділу ударних БПЛА "Робокопи" Віктор Левченко.

За вікном стоїть чорна темінь, яку зрідка переривають фари зустрічних автомобілів, що виїжджають з позицій. Уся логістика людей і боєприпасів зазвичай відбувається "по темному", але сьогодні цей час суттєво подовжується – навколо стоїть густий туман, що унеможливлює будь-яку видимість.

Дрони та артилерія з обох боків можуть спати майже до обіду.

Журналісти УП познайомилися з паном Віктором у травні 2022-го, під час евакуації цивільного населення з Сєвєродонецька, на який тоді якраз посунувся фронт. Луганські патрульні регулярно привозили в підвали та бункери гуманітарну допомогу, а також вивозили в мирні міста тих, хто на це погоджувався.

Чому вам варто приєднатися до Клубу УП? Нам усім хочеться бути частиною якоїсь групи – місця, де можна говорити, слухати, радити та впливати. Якщо вам цікаві люди, історії, процеси навколо (та головне, як вони відбуваються і що буде у підсумку) – Клуб "Української правди" буде вашим найкращим варіантом. І нашим, мабуть, теж. Ольга Кириленко – військова репортерка УП Приєднатись

Деяких жителів Сєвєра, яким пан Віктор привозив гуманітарку, він пізніше впізнавав на пропагандистських відео.

У квітні 2022-го російська армія розбила ракетою відділ Патрульної поліції Луганщини в Лисичанську, а в кінці травня – обстріляла гуманітарне авто, яким патрульні їхали на евакуацію. Внаслідок обстрілу двоє поліцейських отримали уламкові поранення, Віктор Левченко – сильну контузію, французький журналіст Фредерік Леклерк Імхофф, який висвітлював евакуацію, загинув.

Віктор дізнався про окупацію Сєвєродонецька тільки після повернення з лікарні. Згодом вирішив долучитися до бойового підрозділу поліції "Хижаки", пройшов з ними наступ на Херсонщині, Харківщині та Донеччині. У травні 2023-го разом зі своїми колишніми колегами створив групу ударних БПЛА "Робокопи".

У день приїзду УП на позицію до "Робокопів" Віктор працює з бійцями на позивні "Геннадіч" і "Том". У Геннадіча у 2014 році росіяни забрали його рідне місто Первомайськ, у Тома в 2024 – Лисичанськ.

Що цікаво – Том, піднімаючи "Mavic", майже щоразу розглядає в нього свій будинок в окупованому Лисичанську. За рік до повномасштабної війни він якраз зробив ремонт у квартирі.

– Видно мій будинок, центральну площу, зруйнований Гірничий технікум – усе видно. Сєвєродонецьк, Рубіжне. Ніхто не сховається, патрульна поліція вас бачить, – без жодного натяку на посмішку говорить Том.

– Ми вже проговорили, як будемо працювати після деокупації – буде дуже багато роботи. Особливо, як звільнять Луганськ, який 10 років був окупований. Людям треба буде надати всю необхідну допомогу, показати, що все українське суспільство, поліція – не такі, як їх описують пропагандисти, – додає він.

Історія луганських "робокопів", які працюють з FPV-дронами поблизу Білогорівки й наближають звільнення своєї Луганщини – в новому репортажі "Української правди".

За тиждень після зйомки цього репортажу Віктора Левченка призначили новим керівником Патрульної поліції Харківщини. Том, Антон Боровков, став його заступником.

Ольга Кириленко, Алекс Клімов, Дмитро Ларін, УП