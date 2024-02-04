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США і Британія завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Ольга Глущенко Неділя, 4 лютого 2024, 01:14
США і Британія завдали нових ударів по хуситах у Ємені
ілюстративне фото getty images

У суботу військові США і Британії за підтримки союзників завдали чергових ударів по хуситах у Ємені.

Джерело: заява міністра оборони США Ллойда Остіна, Associated Press

Деталі: Сполучені Штати і Великобританія в суботу завдали ударів по 36 об'єктах хуситів у Ємені в рамках другої хвилі атак, спрямованих на подальше знешкодження підтримуваних Іраном угруповань.

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Останні удари по хуситах були завдані військовими кораблями і винищувачами вслід за повітряною атакою в Іраку і Сирії в п'ятницю, яка була спрямована проти інших підтримуваних Іраном бойовиків у відповідь на удар безпілотника, який вбив трьох американських військових в Йорданії минулими вихідними.

Цілі хуситів знаходилися в 13 різних місцях і були вражені американськими винищувачами F/A-18 з авіаносця USS Dwight D. Eisenhower, а також есмінцями USS Gravely і USS Carney, які завдали ударів ракетами "Томагавк" з Червоного моря, повідомили американські офіційні агентству Associated Press.

США попередили, що їхня відповідь після загибелі солдатів на базі Тауер 22 в Йорданії минулої неділі не обмежиться однією ніччю, однією ціллю або однією групою.

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Але хусити майже щодня здійснюють ракетні або безпілотні атаки на комерційні та військові кораблі в Червоному морі, і вони чітко дали зрозуміти, що не мають наміру згортати свою кампанію.

У своїй заяві Остін зазначив, що "військові США і Великобританії за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади, Данії, Нідерландів і Нової Зеландії завдали додаткових ударів по військових об'єктах у контрольованих хуситами районах Ємену".

За його словами, "ці удари покликані ще більше підірвати і послабити можливості підтримуваного Іраном ополчення Хуті здійснювати свої безрозсудні і дестабілізуючі напади на американські та міжнародні судна, які на законних підставах здійснюють транзит через Червоне море".

Пряма мова Остіна: "Ці колективні дії є чітким сигналом для хуситів, що вони і надалі зазнаватимуть подальших наслідків, якщо не припинять свої незаконні напади на міжнародні судна і військово-морські судна".

Передісторія:

  • На тлі війни проти ХАМАС хусити почали обстрілювати комерційні судна, які прямують через Червоне море, стверджуючи, що вони допомагають Ізраїлю. 
  • У відповідь США розгорнули місію із захисту судноплавства й спільно із союзниками завдали кількох ударів по базах хуситів у Ємені.
  • Згодом США завдали нового удару по об'єктах хуситів в Ємені на тлі постійних нападів угруповання на міжнародні судна в цьому регіоні.
  • США і Велика Британія 23 січня завдали додаткових ударів по об'єктах хуситів у Ємен.

Теми: Ємен СШАВелика Британія
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