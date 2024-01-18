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США завдали нових ударів по хуситах в Ємені

Олена ІвашківЧетвер, 18 січня 2024, 03:01
США завдали нових ударів по хуситах в Ємені
Хусити протестують проти США та Великобританії під час зборів племен, фото Getty Images

США завдали нового удару по об'єктах хуситів в Ємені на тлі постійних нападів угруповання на міжнародні судна в цьому регіоні.

Джерело: ABCNews з посиланням на офіційних осіб, U.S Central Command у X

Деталі: США нанесли удар після того, як в середу безпілотник з контрольованої хуситами території Ємену в Аденській затоці влучив в судно Genco Picardy. 

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Genco Picardy - суховантаж під прапором Маршаллових островів, що належить і експлуатується США.

Внаслідок цього інциденту ніхто не постраждав. Суховантаж залишається придатним до плавання, хоча і зазнав певних пошкоджень.

Близько 3.45 Центральне командування ЗС США підтвердило удари по ракетних установках хуситів в Ємені.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • На тлі війни проти ХАМАС хусити почали обстрілювати комерційні судна, які прямують через Червоне море, стверджуючи, що вони допомагають Ізраїлю. 
  • У відповідь США розгорнули місію із захисту судноплавства й спільно із союзниками завдали кількох ударів по базах хуситів у Ємені.

Теми: СШАвійнаЄмен
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