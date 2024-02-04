ЗМІ: У Тегерані розігнали мітинг родичів загиблих пасажирів збитого Іраном літака МАУ

під час мітингу в Тегерані, фото: Association of Families of Flight PS752 Victims

У Тегерані розігнали мітинг, організований сім'ями загиблих пасажирів українського літака, який Іран збив у 2020 році.

Джерело: Голос Америки

Деталі: Видання зазначає, що низка сімей пасажирів літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS752, які зібралися перед офісом ООН, домагалися справедливості від уряду Ірану. Вони звинувачують владу країни у перешкоджанні розслідуванню загибелі рейсу 752, збитого вранці 8 січня 2020 року двома іранськими зенітними ракетами.

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Учасники акції попросили зустрічі з Недою Аль-Нашіф, заступницею Верховного комісара з прав людини.

За даними ГА, іранські агенти служби безпеки в цивільному та сили безпеки режиму почали розганяти цих людей погрозами та залякуваннями.

"Поведінка силовиків була образливою та жорстокою, вони були готові до будь-якої жорсткішої реакції", – йдеться у повідомленні Асоціації родин рейсу PS752.

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В асоціації додають, що родини раніше підписали заяву з вимогою скасувати поїздку Неди Аль-Нашиф до Ірану.

У 2020 році в результаті удару по літаку загинули всі 176 осіб на борту, більшість з яких були іранцями та канадцями іранського походження, які летіли до Канади через Київ. Іран стверджує, що його сили прийняли літак за ракету США.

Родичі загиблих вважають, що Іран покриває злочинців, які здійснили "умисне вбивство, навмисний напад на цивільне населення або цивільні об’єкти, посягання на особисту гідність і грабіж", а також злочини проти людяності у вигляді вбивства та "інших нелюдських дій".

У липні минулого року Канада, Велика Британія, Швеція та Україна, чотири країни, які втратили громадян під час інциденту рейсу PS752, попросили Міжнародний суд ООН в Гаазі, розпочати розгляд проти Ірану.

Міжнародний суд є головним судовим органом Організації Об'єднаних Націй, відповідальним за вирішення правових суперечок між державами.

Що передувало: Влітку 2023 року Канада, Швеція, Україна і Британія подали проти Ірану позов у Міжнародний суд ООН.

На початку січня Україна, Швеція, Британія і Канада звернулися до Міжнародній організації цивільної авіації (ІCАО) зі спором проти Ірану у зв’язку зі збиттям над Тегераном у січні 2020 року рейсу "Міжнародних авіаліній України".

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