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Байден перемагає на праймеріз у Південній Кароліні

Ольга Глущенко Неділя, 4 лютого 2024, 03:58
Байден перемагає на праймеріз у Південній Кароліні
президент США Джо Байден, фото: getty images

Президент США Джо Байден виграє праймеріз у Південній Кароліні в суботу.

Джерело: The Associated Press

Деталі: Видання зазначає, що подібне змагання пожвавило його кампанію 2020 року і тепер дало йому першу офіційну перемогу в боротьбі за другий термін президентства.

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Агентство оголосило Байдена переможцем о 19:23 за місцевим часом на основі аналізу попередніх результатів голосування, які показали, що він переконливо лідирує в ключових місцях по всьому штату.

На момент оголошення перегонів Байден лідирував по всьому штату, отримавши близько 97% голосів, що майже вдвічі більше, ніж він отримав на праймеріз 2020 року. Майже через годину після оголошення перегонів відсоток голосів Байдена залишився практично незмінним – близько 97%.

Його єдині суперники у виборчому бюлетені цього року, конгресмен Дін Філліпс з Міннесоти та авторка книги "Самодопомога" Маріанна Вільямсон, не змогли подолати позначку у 2% на момент оголошення Байдена переможцем.

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Президент переміг у всіх 46 округах на праймеріз чотири роки тому, і, згідно з первинними даними, він має всі шанси повторити цей успіх.

Нагадаємо: Колишній президент США і претендент на цю посаду від Республіканської партії Дональд Трамп переміг однопартійку Ніккі Гейлі на праймеріз у штаті Нью-Гемпшир, від Демократичної партії в цьому штаті переміг Джо Байден.

Читайте також: Шанс обійти Трампа: чому перші праймериз можуть вплинути на результат виборів у США

Теми: БайденСШАвибори
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