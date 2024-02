Байден перемагає на праймеріз у Південній Кароліні

Президент США Джо Байден виграє праймеріз у Південній Кароліні в суботу.

Джерело: The Associated Press

Деталі: Видання зазначає, що подібне змагання пожвавило його кампанію 2020 року і тепер дало йому першу офіційну перемогу в боротьбі за другий термін президентства.

Агентство оголосило Байдена переможцем о 19:23 за місцевим часом на основі аналізу попередніх результатів голосування, які показали, що він переконливо лідирує в ключових місцях по всьому штату.

На момент оголошення перегонів Байден лідирував по всьому штату, отримавши близько 97% голосів, що майже вдвічі більше, ніж він отримав на праймеріз 2020 року. Майже через годину після оголошення перегонів відсоток голосів Байдена залишився практично незмінним – близько 97%.

Його єдині суперники у виборчому бюлетені цього року, конгресмен Дін Філліпс з Міннесоти та авторка книги "Самодопомога" Маріанна Вільямсон, не змогли подолати позначку у 2% на момент оголошення Байдена переможцем.

