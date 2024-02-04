Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Білий дім виступає проти законопроєкту про підтримку Ізраїлю без допомоги Україні

Ольга Глущенко Неділя, 4 лютого 2024, 04:24
Білий дім виступає проти законопроєкту про підтримку Ізраїлю без допомоги Україні
Фото: Getty Images

Адміністрація американського президента Джо Байдена заявила, що не підтримує законопроєкт про підтримку Ізраїлю без допомоги Україні, назвавши це "цинічним політичним маневром" республіканців.

Джерело: заява речниці Білого дому Карін Жан-П'єр щодо останнього законопроєкту республіканців у Палаті представників

Деталі: У заяві Білого дому вказують на те, що протягом декількох місяців адміністрація працювала з двопартійною групою сенаторів над угодою про національну безпеку, яка захистить кордон США і надасть підтримку Україні та Ізраїлю.

Реклама:

Дослівно: "Саме тоді, коли законодавчий проєкт вже майже готовий, республіканці в Палаті представників вдаються до цинічного політичного маневру".

Деталі: В адміністрації Байдена наголошують, що безпека Ізраїлю не повинна бути "політичною грою".

Дослівно: "Ми рішуче виступаємо проти цієї витівки, яка не забезпечує захисту кордону, нічого не робить, щоб допомогти народу України захистити себе від агресії Путіна, і відмовляє в гуманітарній допомозі палестинському цивільному населенню…"

ВІДЕО ДНЯ

"…республіканці в Палаті представників повинні працювати над цими нагальними питаннями національної безпеки у двопартійному форматі, як це роблять адміністрація та Сенат".

Що передувало: Спікер Палати представників США Майк Джонсон пообіцяв у суботу, що наступного тижня Палата представників проведе голосування щодо законопроеєкту про прискорення виділення Ізраїлю 17,6 мільярдів доларів безпекової допомоги без жодних інших умов включно із допомогою Україні.

Передісторія: 

  • Майк Джонсон на пресконференції 30 січня заперечив, що його позиція щодо домовленості про захист кордону з Мексикою, яку республіканці пов'язали з додатковим фінансуванням для України, має на меті допомогти Дональду Трампу перемогти на виборах.
  • Перед цим він заявив, що законопроєкт Сенату щодо кордону, який включає допомогу Україні, а також іншим країнам, не схвалять в Палаті представників, якщо повідомлення про його умови відповідають дійсності.
  • Представники Республіканської партії вимагали від Білого дому рішучих заходів для стримування нелегальної імміграції на кордоні США й Мексики.
  • Через суперечки щодо того, які саме заходи потрібно вжити, у Конгресі застряг пакет додаткового фінансування, який передбачає 61 мільярд доларів на потреби України.
  • У Білому домі раніше заявили, що вже не мають грошей для нової військової підтримки України до її ухвалення Конгресом США.

Теми: СШАдопомога УкраїніІзраїльвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шуфричу оголосили нову підозру

Польські фермери з понеділка заблокують ще один КПП на кордоні України

відеоБунт поліцейських: у Дніпрі розформують полк спецпризначення і переведуть всіх у "Лють"

Повітрофлотський у Києві перейменували на проспект Повітряних сил

Путіну намалювали трьох "опонентів" на майбутніх виборах

Російський ударний "Алігатор" знищили на Авдіївському напрямку

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Україна і Франція наблизилися до фіналізації угоди про гарантії безпеки – ОП
Палата представників США хоче проголосувати за підтримку Ізраїлю без допомоги Україні – ЗМІ
На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 30 ворожих атак – зведення
Захисники знищили ще 810 окупантів і 31 артсистему ворога
Останні новини
14:01
Шуфричу оголосили нову підозру
13:57
Січень 2024 року став найтеплішим в історії спостережень – вчені
13:57
Польські фермери з понеділка заблокують ще один КПП на кордоні України
13:51
При виконанні бойового завдання загинув досвідчений льотчик Риков
13:47
мапаВ Україні в найближчі дні − дощ і сніг, а в неділю прийде потепління
13:44
Візит Путіна в Туреччину відкладено – росЗМІ
13:35
відеоБунт поліцейських: у Дніпрі розформують полк спецпризначення і переведуть всіх у "Лють"
13:33
В Україні стартували продажі серії Galaxy S24
13:32
Повітрофлотський у Києві перейменували на проспект Повітряних сил
13:26
Крихкі та обвуглені: завдяки ШІ вчені розшифрували 2000-річні папіруси
Усі новини...
Реклама: