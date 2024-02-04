Білий дім виступає проти законопроєкту про підтримку Ізраїлю без допомоги Україні

Адміністрація американського президента Джо Байдена заявила, що не підтримує законопроєкт про підтримку Ізраїлю без допомоги Україні, назвавши це "цинічним політичним маневром" республіканців.

Джерело: заява речниці Білого дому Карін Жан-П'єр щодо останнього законопроєкту республіканців у Палаті представників

Деталі: У заяві Білого дому вказують на те, що протягом декількох місяців адміністрація працювала з двопартійною групою сенаторів над угодою про національну безпеку, яка захистить кордон США і надасть підтримку Україні та Ізраїлю.

Реклама:

Дослівно: "Саме тоді, коли законодавчий проєкт вже майже готовий, республіканці в Палаті представників вдаються до цинічного політичного маневру".

Деталі: В адміністрації Байдена наголошують, що безпека Ізраїлю не повинна бути "політичною грою".

Дослівно: "Ми рішуче виступаємо проти цієї витівки, яка не забезпечує захисту кордону, нічого не робить, щоб допомогти народу України захистити себе від агресії Путіна, і відмовляє в гуманітарній допомозі палестинському цивільному населенню…"

ВІДЕО ДНЯ

"…республіканці в Палаті представників повинні працювати над цими нагальними питаннями національної безпеки у двопартійному форматі, як це роблять адміністрація та Сенат".

Що передувало: Спікер Палати представників США Майк Джонсон пообіцяв у суботу, що наступного тижня Палата представників проведе голосування щодо законопроеєкту про прискорення виділення Ізраїлю 17,6 мільярдів доларів безпекової допомоги без жодних інших умов включно із допомогою Україні.

Передісторія: