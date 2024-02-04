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Бійці зупинили російську ДРГ на Сумщині

Роман ПетренкоНеділя, 4 лютого 2024, 11:24
Бійці зупинили російську ДРГ на Сумщині
фото: наєв

На Сумському напрямку бійцями Сил територіальної оборони, що боронять Північну операційну зону, припинено спробу російської диверсійно-розвідувальної групи перетнути державний кордон України – частину окупантів знищили.

Джерело: командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв у Telegram

Деталі: За даними Наєва, у суботу о 18:20 на підступах до Глухівської громади бійцями одного з опорних пунктів було помічено рух озброєної групи у складі десяти росіян.

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Відразу українські бійці розпочали стрілецький бій та викликали протидиверсійні резерви зі складу свого батальйону.

Вже за кілька хвилин до бою приєдналися мінометники, щільно накриваючи вогнем місце зосередження ворожих сил.

Зазнавши втрат, ворог змінив тактику, розділившись на дві групи. Одна з яких під прикриттям своєї артилерії здійснювала евакуацію тіл вбитих та поранених.

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Друга група здійснила спробу обійти опорний пункт з бокового флангу. Але на цей час до місця бою прибула контрдиверсійна група.

Пряма мова Наєва: "Звитяжний бій тривав протягом півтори години.

Завдяки вмілим діям оборонців Північного напрямку ворог був відкинутий далеко за межі українського кордону".

Передісторія: Вранці 27 січня російська розвідувально-диверсійна група розстріляла брата та сестру з Хотінської громади Сумської області.

З 3 лютого у Сумській області заборонений рух транспортних засобів на ділянках доріг у межах 5-кілометрової зони від кордону з Росією.

Теми: Сумська областькордон
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