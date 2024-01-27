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Російська ДРГ розстріляла брата та сестру на Сумщині

Роман ПетренкоСубота, 27 січня 2024, 14:45
Російська ДРГ розстріляла брата та сестру на Сумщині
фото: ОГП

Вранці 27 січня ворожа розвідувально-диверсійна група розстріляла брата та сестру з Хотінської громади Сумської області.

Джерело: Сумська ОВА, Офіс генпрокурора

Деталі: Уточнюється, що їхній будинок знаходиться у селі Андріївка, що розташоване у 5-кілометровій прикордонній зоні.

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Влада вкотре звернулася до жителів 5-кілометрової зони з проханням про евакуацію.

Оновлено: ОГП пізніше оприлюднив подробиці вбивства цивільних.

За даними слідства, вранці 27 січня окупанти обстріляли транспортний засіб із цивільними, які їхали дорогою між двома селами Хотінської громади Сумського району.

ВІДЕО ДНЯ

54-річний чоловік, який був за кермом, та його 68-річна сестра загинули.

Теми: Сумська областьвійнаРосіядиверсанти
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