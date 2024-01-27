Російська ДРГ розстріляла брата та сестру на Сумщині

Вранці 27 січня ворожа розвідувально-диверсійна група розстріляла брата та сестру з Хотінської громади Сумської області.

Джерело: Сумська ОВА, Офіс генпрокурора

Деталі: Уточнюється, що їхній будинок знаходиться у селі Андріївка, що розташоване у 5-кілометровій прикордонній зоні.

Реклама:

Влада вкотре звернулася до жителів 5-кілометрової зони з проханням про евакуацію.

Оновлено: ОГП пізніше оприлюднив подробиці вбивства цивільних.

За даними слідства, вранці 27 січня окупанти обстріляли транспортний засіб із цивільними, які їхали дорогою між двома селами Хотінської громади Сумського району.

ВІДЕО ДНЯ

54-річний чоловік, який був за кермом, та його 68-річна сестра загинули.