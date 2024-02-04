Зеленський на Дніпропетровщині обговорив застосування ППО й нагородив пілотів
У межах робочої поїздки на Дніпропетровщину президент Володимир Зеленський відвідав розташування Повітряного командування "Схід" Збройних Сил України та вручив державні нагороди пілотам.
Джерело: сайт президента
Деталі: Зеленський заслухав доповідь командувача ПвК "Схід" Івана Теребухи щодо прикриття з повітря міст і громад, об’єктів критичної інфраструктури та лінії фронту.
Зазначається, що президентові розповіли деталі серії російських атак із використанням БпЛА на об’єкти у Дніпропетровській області та заходи з підсилення ефективності роботи українських мобільних вогневих груп і радіоелектронної боротьби для відбиття ударів ворожих дронів.
Також обговорювалися особливості застосування західних і гібридних систем ППО, перспективи зміцнення спроможностей ПвК "Схід" з урахуванням майбутніх надходжень озброєння.
Зеленський також поспілкувався з військовими й нагородив бойових пілотів орденами Богдана Хмельницького І-ІІ ступенів та "За мужність" І ступеня.
Що передувало: Перед цим Зеленський 4 лютого відвідав передові позиції у селі Роботине в Запорізькій області.