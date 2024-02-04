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Зеленський на Дніпропетровщині обговорив застосування ППО й нагородив пілотів

Катерина ТищенкоНеділя, 4 лютого 2024, 17:12
Зеленський на Дніпропетровщині обговорив застосування ППО й нагородив пілотів
Зеленський на Дніпропетровщині 4 лютого, фото ОП

У межах робочої поїздки на Дніпропетровщину президент Володимир Зеленський відвідав розташування Повітряного командування "Схід" Збройних Сил України та вручив державні нагороди пілотам.

Джерело: сайт президента

Деталі: Зеленський заслухав доповідь командувача ПвК "Схід" Івана Теребухи щодо прикриття з повітря міст і громад, об’єктів критичної інфраструктури та лінії фронту.

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Зазначається, що президентові розповіли деталі серії російських атак із використанням БпЛА на об’єкти у Дніпропетровській області та заходи з підсилення ефективності роботи українських мобільних вогневих груп і радіоелектронної боротьби для відбиття ударів ворожих дронів.

Також обговорювалися особливості застосування західних і гібридних систем ППО, перспективи зміцнення спроможностей ПвК "Схід" з урахуванням майбутніх надходжень озброєння.

Зеленський на Дніпропетровщині 4 лютого, фото ОП
Зеленський на Дніпропетровщині 4 лютого, фото ОП

Зеленський також поспілкувався з військовими й нагородив бойових пілотів орденами Богдана Хмельницького І-ІІ ступенів та "За мужність" І ступеня.

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Що передувало: Перед цим Зеленський 4 лютого відвідав передові позиції у селі Роботине в Запорізькій області.

Теми: ЗеленськийППОДніпропетровська область
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