У ЗСУ розповіли про успіхи Сил оборони біля Кліщіївки
Українські військові мають успіхи в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку, але ситуація динамічна й може змінюватися.
Джерело: пресофіцер 26 артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі телемарафону
Деталі: Калашнікова попросили прокоментувати повідомлення Інституту вивчення війни про те, що українські військові мають підтверджені успіхи під Бахмутом на схід від Кліщіївки.
Пряма мова: "Щодо Кліщіївки, ми можемо спостерігати дійсно досить активні дії з нашої сторони. Дійсно, ми маємо успіх у просуванні, звільненні деякої нашої території, відбили з деяких позицій ворога і їх зайняли.
Однак обстановка дійсно дуже динамічна. Це гойдалки – сьогодні ми якісь позиції зайняли, завтра вони. Це тактичний рівень".