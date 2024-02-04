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У ЗСУ розповіли про успіхи Сил оборони біля Кліщіївки

Катерина ТищенкоНеділя, 4 лютого 2024, 21:34
У ЗСУ розповіли про успіхи Сил оборони біля Кліщіївки
ситуація біля Кліщіївки, скріншот deepstatemap

Українські військові мають успіхи в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку, але ситуація динамічна й може змінюватися.

Джерело: пресофіцер 26 артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі телемарафону

Деталі: Калашнікова попросили прокоментувати повідомлення Інституту вивчення війни про те, що українські військові мають підтверджені успіхи під Бахмутом на схід від Кліщіївки.

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Пряма мова: "Щодо Кліщіївки, ми можемо спостерігати дійсно досить активні дії з нашої сторони. Дійсно, ми маємо успіх у просуванні, звільненні деякої нашої території, відбили з деяких позицій ворога і їх зайняли.

Однак обстановка дійсно дуже динамічна. Це гойдалки – сьогодні ми якісь позиції зайняли, завтра вони. Це тактичний рівень".

Теми: БахмутвійнаЗбройні сили
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