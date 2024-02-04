Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Букмекери прогнозують Україні найвищі шанси перемогти на "Євробаченні"

Катерина ТищенкоНеділя, 4 лютого 2024, 22:41
Букмекери прогнозують Україні найвищі шанси перемогти на Євробаченні
alyona alyona (праворуч) і Jerry Heil, фото з Facebook Jerry Heil

За даними букмекерських контор, станом на вечір неділі Україна має найвищі шанси на перемогу на "Євробаченні-2024".

Джерело: сайт Євробачення

Деталі: На офіційному сайті пісенного конкурсу зібрані передбачення букмекерських контор щодо тих чи інших учасників.

Реклама:

Так, станом на вечір неділі найвищі шанси (16%) має Україна.

Як зазначається на сайті, виграшний шанс – це перетворення коефіцієнтів букмекерів у відсоток шансів на успіх для кожного результату.

 

Водночас слід зазначити, що станом на 4 лютого лише 10 з 37 країн-учасниць презентували конкурсні пісні, і прогнози можуть змінюватись.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: У неділю оголосили результати голосування у фіналі Національного відбору на Євробачення 2024, який відбувся напередодні. Згідно з підрахунками, на 68-пісенному конкурсі Україну представлять alyona alyona & Jerry Heil із композицією "Teresa & Maria".

Теми: Євробачення
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шуфричу оголосили нову підозру

Польські фермери з понеділка заблокують ще один КПП на кордоні України

відеоБунт поліцейських: у Дніпрі розформують полк спецпризначення і переведуть всіх у "Лють"

Повітрофлотський у Києві перейменували на проспект Повітряних сил

Путіну намалювали трьох "опонентів" на майбутніх виборах

Російський ударний "Алігатор" знищили на Авдіївському напрямку

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Євробачення
Федоров: У "Дії" зафіксували рекордну кількість користувачів, за кілька годин усе запрацює
"Дія" не витримала навали голосувань у відборі на "Євробачення"
Фінал Нацвідбору на Євробачення-2024: коли і де дивитися
Останні новини
14:01
Шуфричу оголосили нову підозру
13:57
Січень 2024 року став найтеплішим в історії спостережень – вчені
13:57
Польські фермери з понеділка заблокують ще один КПП на кордоні України
13:51
При виконанні бойового завдання загинув досвідчений льотчик Риков
13:47
мапаВ Україні в найближчі дні − дощ і сніг, а в неділю прийде потепління
13:44
Візит Путіна в Туреччину відкладено – росЗМІ
13:35
відеоБунт поліцейських: у Дніпрі розформують полк спецпризначення і переведуть всіх у "Лють"
13:33
В Україні стартували продажі серії Galaxy S24
13:32
Повітрофлотський у Києві перейменували на проспект Повітряних сил
13:26
Крихкі та обвуглені: завдяки ШІ вчені розшифрували 2000-річні папіруси
Усі новини...
Реклама: