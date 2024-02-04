Букмекери прогнозують Україні найвищі шанси перемогти на "Євробаченні"
За даними букмекерських контор, станом на вечір неділі Україна має найвищі шанси на перемогу на "Євробаченні-2024".
Джерело: сайт Євробачення
Деталі: На офіційному сайті пісенного конкурсу зібрані передбачення букмекерських контор щодо тих чи інших учасників.
Так, станом на вечір неділі найвищі шанси (16%) має Україна.
Як зазначається на сайті, виграшний шанс – це перетворення коефіцієнтів букмекерів у відсоток шансів на успіх для кожного результату.
Водночас слід зазначити, що станом на 4 лютого лише 10 з 37 країн-учасниць презентували конкурсні пісні, і прогнози можуть змінюватись.
Що передувало: У неділю оголосили результати голосування у фіналі Національного відбору на Євробачення 2024, який відбувся напередодні. Згідно з підрахунками, на 68-пісенному конкурсі Україну представлять alyona alyona & Jerry Heil із композицією "Teresa & Maria".